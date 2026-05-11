Cocaina in casa, 27enne arrestato per spaccio al Cep di Pra’

Genova. La polizia di Stato ha arrestato un 27enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto domenica mattina a Pra’, nel quartiere del Cep.

Le volanti sono intervenute dopo le segnalazioni di alcuni residenti su una probabile attività di spaccio messa in piedi dal giovane all’interno di un appartamento del quartiere.

Gli agenti, durante l’attività di controllo del territorio, hanno cominciato a monitorare il condominio segnalato, notando in effetti, soprattutto di sera, un andirivieni sospetto.

Domenica mattina gli agenti hanno suonato alla porta dell’abitazione del 27enne e, appena entrati, hanno sentito l’odore acre che il crack sprigiona.

La perquisizione domiciliare, con l’unità cinofila, ha permesso di trovare e sequestrare due involucri contenenti un totale di 115 grammi di cocaina, materiale da confezionamento e bilancini.

Il giovane, nazionalità marocchina, è stato portato in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.