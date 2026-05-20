“Spaccata” in un bar di via Luccoli, arrestata una coppia

Genova. Un uomo e una donna di 39 e 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di avere spaccato le vetrine di un bar in via Luccoli con un tombino per fuggire con l’incasso.

Il furto risale allo scorso 10 marzo, quando tre persone, immortalate dalle videocamere di sorveglianza, hanno preso di mira un bar di via Luccoli usando un tombino preso poco distante e scappando con 200 euro.

I militari del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro, anche grazie ai filmati, hanno identificato uno dei tre, già detenuto nel carcere di Marassi per altri fatti, al quale è stato notificato il provvedimento di custodia cautelare emesso dal tribunale di Genova.

Gli altri due complici sono stati rintracciati martedì sera nel centro storico, fermati e portati in caserma prima di essere portati in carcere a loro volta.