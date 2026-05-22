Sopralluogo ai lavori di regimazione del rio Zella e di sicurezza del sottopasso Brin

Genova. Si è svolto quest’oggi il sopralluogo congiunto da parte del Comune di Genova e del Municipio Valpolcevera per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di nuova regimazione delle acque del rio Zella, a Certosa, un intervento realizzato da Società Autostrade e ritenuto strategico per la messa in sicurezza idraulica dell’intera area.

Presenti l’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Protezione Civile del Comune di Genova Massimo Ferrante, il presidente del Municipio Valpolcevera Michele Versace, il consigliere regionale ed ex presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo e l’ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova Gianni Crivello.

«Esprimo soddisfazione per l’avanzamento di questo importante intervento sul Rio Zella – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante – e desidero ringraziare Società Autostrade per il lavoro che sta portando avanti. Si tratta di un’opera assolutamente utile e funzionale, che consentirà di non vanificare il grande sforzo che stiamo compiendo sul sottopasso di Brin. Date le deleghe del mio assessorato ho voluto assumere direttamente il coordinamento di questa cabina di regia per garantire continuità e concretezza agli interventi in corso, riprendendo il percorso già avviato negli anni passati dall’allora assessore Gianni Crivello durante la giunta Doria. Oggi stiamo portando avanti un lavoro importante insieme a Cociv e RFI per ripulire e sistemare tutte le aree di competenza ferroviaria, con l’obiettivo di garantire sicurezza idraulica e una manutenzione costante anche per il futuro».

«Questo intervento rappresenta una risposta concreta a una criticità che i residenti della zona di Certosa e dell’area di via Zella vivono ormai da anni – aggiunge il presidente Michele Versace -. Si tratta di un’opera importante, richiesta e coordinata a suo tempo dall’allora presidente del Municipio Federico Romeo e che oggi finalmente si sta concretizzando. La regimazione del rio Zella consentirà una significativa messa in sicurezza a monte e il Municipio continuerà a seguire con attenzione tutto il percorso per garantire che l’area venga completamente sistemata e restituita in condizioni di piena sicurezza ai cittadini».

L’intervento sul rio Zella rappresenta, infatti, un’opera fondamentale per prevenire gli allagamenti che negli anni hanno interessato via Zella, via Mansueto e tutta l’area fino al sottopasso di Brin, consentendo una più efficace regimazione delle acque a monte e garantendo maggiore sicurezza idraulica per il quartiere.

Parallelamente proseguono anche gli interventi sul sottopasso di Brin, realizzati dal Cociv per conto di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), finalizzati alla disostruzione e alla sistemazione dell’infrastruttura, nell’ambito di un più ampio piano di messa in sicurezza coordinato dal Comune di Genova.