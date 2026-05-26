Genova. La rampa della sopraelevata in uscita per il casello di Ovest resta chiusa per sei mesi per lavori sul nodo di San Benigno.
Dalle 21 di martedì 26 maggio fino alle 6 del 30 novembre, nella fascia notturna 21:00-06:00, la rampa per i veicoli diretti a Ponente sarà interdetta in via temporanea per gli interventi di riqualificazione del nodo di San Benigno.
Nello stesso periodo nella carreggiata monte entrerà in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Cantore e via di Francia.
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