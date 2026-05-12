So.Crem e Anpi protagonisti al Salone del Libro di Torino con la collana “I Fondamentali”. Edita da Erga

Genova. Tra le novità made in Liguria che caratterizzano la presenza dell’editoria regionale al Salone del Libro in corso a Torino, c’è anche la nuova collana edita da Erga e dedicata alla Resistenza in Liguria. L’editore è Erga, mentre So.Crem ha collaborato alla stesura della collana, anche finanziando buona parte del costo.

Dieci i titoli che fanno parte della collana intitolata “I fondamentali” (vedi allegato). In particolare sono stati presentati tre volumi appena usciti: “La Resistenza nel clero. Suore e sacerdoti nella Guerra di Liberazione” scritto da Massimo Bisca presidente Anpi; “Michele Campanella. Da Comandante della Brigata partigiana Severino a Generale della Polizia di Stato” di Ivano Malcotti presidente di So.Crem Genova; “Fuente della Libertà. Le staffette partigiane raccontano la Resistenza” ancora di Ivano Malcotti.

Per quanto riguarda il volume sul clero, si parte da una ricerca sul rapporto tra Chiesa e Resistenza. Questo argomento è stato poco trattato e poco si è scritto. L’autore tramite ricerche e soprattutto testimonianze ha ricostruito nomi, date e storie. Molte volte sono iniziate come racconti di singole persone che ha incontrato, anche per caso. Altre volte racconti di eventi narrati da persone di piccoli paesi o frazioni dentro il territorio della VI^ zona operativa ligure. Il libro che ripercorre la vita di Nichele Campanella come spiega Macotti: “E’ scritto questo monologo per restituire una voce. Non per trasformare una testimonianza in un simbolo, ma per ricordare che alcune vite, semplicemente, meritano di essere ascoltate. Quello di Michele Campanella non è un nome fermo in una pagina di storia ma è parte concreta della nostra Repubblica. E la memoria, se è autentica, non ha bisogno di enfasi”. Il terzo, “Fuente della Libertà” nasce lontano dai palcoscenici e dagli archivi: in cucine annerite dal fumo, in aie e rifugi, nei ricordi di donne che furono ragazze durante la guerra.

In allegato la carrellata dei 10 libri della collana, Una foto con Ivano Malcotti e Massimo Bisca