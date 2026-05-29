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Silvia Salis entra nella storica pergamena dei sindaci genovesi: “Un bellissimo regalo a un anno dalla mia proclamazione”

Il suo nome è stati vergato, secondo la tradizione, della calligrafa Luciana Diomedi, con inchiostro di china, matite, gomme e pennini

Generico maggio 2026

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, entra ufficialmente nella storica pergamena dei sindaci del capoluogo ligure.

Il suo nome è stati vergato, secondo la tradizione, della calligrafa Luciana Diomedi: “Salis, dottoressa Silvia”, si legge sulla pergamena. È la seconda donna a ricoprire la carica di sindaca dopo Marta Vincenzi, in carica dal 2007-2012.

Un bellissimo regalo, ricevuto proprio a un anno dalla mia proclamazione a sindaca. Vedere il mio nome sulla pergamena che dal 1849 racconta tutti i primi cittadini che si sono susseguiti alla guida di Genova, grazie alla preziosa arte dei maestri calligrafi, è un grandissimo privilegio, che cerco di onorare ogni giorno al servizio di tutte, di tutti e del bene comune – ha detto Salis –  Essere sindaca di Genova è un compito che richiede ascolto, presenza e rispetto. Rispetto per la storia di questa città, per le sue istituzioni, per le persone che la vivono ogni giorno e per il futuro che dobbiamo costruire”.

Generico maggio 2026

La pergamena viene aggiornata dal 1849 a ogni cambio di sindaco con le stesse modalità artigianali: il Comune di Genova affida l’incarico a un esperto che, con i tradizionali strumenti del mestiere (inchiostro di china, matite, gomme e pennini), inserisce nome del primo cittadino, il verbale della proclamazione, la data di inizio del nuovo mandato e quella di fine del mandato del sindaco precedente.

Il carattere usato per la stesura è lo stampatello romano. L’albo riporta, per primo, il nome del barone Antonio Profumo, sindaco di Genova dal 15 marzo 1849 al 25 luglio 1851.

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