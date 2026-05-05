Sicurezza in porto, istituito un tavolo permanente con l’Autorità Portuale

Genova. Una delegazione di Filt-Cgil, Fit-Cisi e Uiltrasporti ha incontrato martedì il presidente dell’Autorità Portuale Matteo Paroli per approfondire i temi del lavoro in ambito portuale, al termine del quale è stato deciso di istituire un tavolo permanente sulla sicurezza.

Paroli si è impegnato, inoltre, sul presidio medico per il porto di Sampierdarena, presentato tra i problemi principali insieme alla presenza di tanti cantieri che gravano sul traffico. È stata poi segnalata la mancanza di percorsi pedonali e parcheggi, che i sindacati hanno indicato come molto rischiosa per la sicurezza dei lavoratori. Chiesta anche una maggiore agibilità per i rappresentanti della sicurezza sul lavoro di sito per accedere ai terminal e un incremento delle ore a loro disposizione.

“Il presidente si è impegnato ad affrontare le questioni legate alla congestione del traffico e quella sulla mancanza di parcheggi dedicati ai lavoratori portuali”, fanno sapere Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, definendo “ soddisfacente l’incontro di oggi. Vigileremo sull’attuazione degli impegni assunti e hanno invitato i lavoratori a mantenere alta l’attenzione”.