“Siamo nati per camminare”, premiati i bambini vincitori della seconda edizione: oltre 4mila partecipanti

Genova. Per due settimane, una doppia “sfida”: ad andare il più possibile in classe senza inquinare e a disegnare, su carta, le emozioni provate durante i percorsi casa-scuola, rappresentando in maniera creativa ciò che veniva percepito dai propri sensi.

Grande festa questa mattina al Teatro Stradanuova per la premiazione delle scuole (primarie, dell’infanzia e nidi) e delle classi vincitrici della 2^ edizione genovese di “Siamo nati per camminare”, il progetto-gioco di mobilità sostenibile e scolastica ideato e curato dall’associazione Genitori Antismog in collaborazione con Comune di Genova e ATS Liguria-ASL3, con il sostegno di Pirelli, Decathlon, Dinamic Gym e Cooperativa sociale Il Laboratorio.

Oltre 4.000 le bambine e i bambini iscritti: un terzo in più della prima edizione 2024. Due i concorsi, riferiti al periodo compreso tra il 16 e il 27 marzo, rivolti ai bambini genovesi: il concorso mobilità e il concorso creativo. Se il concorso mobilità nasceva per sensibilizzare i più piccoli e i loro genitori a ridurre il più possibile traffico e inquinamento lungo i percorsi casa-scuola, segnando su un tabellone all’ingresso in classe la modalità di spostamento adottata ogni mattina, la grande novità di quest’anno è stata la grande adesione al concorso creativo che chiedeva ai bimbi di raccontare, con disegni, collage ed elaborati tridimensionali, ciò che i loro sensi percepivano davanti a scuola rispetto allo spazio attorno a loro e davanti alla scuola (elementi, persone, odori, suoni, comportamenti) e le emozioni che suscitavano in loro.

L’obiettivo era quello di portare all’attenzione di genitori, famiglie e amministratori pubblici la percezione della qualità e sicurezza degli spazi pubblici attraversati dai più piccoli, come chiave per tutelare i loro fondamentali diritti alla salute, alla sicurezza e al gioco, e a sensibilizzarli sull’importanza di (ri)progettare spazi pubblici urbani a misura di bambino.

Tra le componenti dell’ambiente urbano più rappresentate negli elaborati si segnalano parchi, alberi, biciclette, animali selvatici e insetti (es. uccellini e farfalle), i negozi dove i bimbi si fermano con le famiglie per una gustosa pausa (es. focaccia e gelato), ma anche gli attraversamenti pedonali, spazi strategici per gli spostamenti a piedi dei più piccoli.

LE SCUOLE E CLASSI PREMIATE

Per quanto riguarda il concorso creativo, a distinguersi è stata la classe Girasoli della scuola dell’infanzia Spinola. Premiata anche una classe per ciascuno dei 5 anni della primaria: a vincere sono state la 1° B – scuola Marconi, la 2° A – scuola Ferrero, la 3° A – scuola De Scalzi – Polacco, la 4° – scuola Villa Banfi e la 5° A – scuola Marconi.

Le scuole che si sono distinte nel concorso mobilità sono state, nella categoria nidi e infanzia, D’Eramo (Istituto Comprensivo Quarto) e Villa Dufour (scuola paritaria Villa Dufour); premiate, per le primarie, D’Eramo (IC Quarto) e Ferrero (IC Cornigliano).

“”Siamo nati per camminare” è un progetto virtuoso che si inserisce alla perfezione nella strategia portata avanti dalla nostra Amministrazione per migliorare qualità, fruibilità e sicurezza degli spazi pubblici per restituirli alle persone e, in particolare, a bambine, bambini e famiglie – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti – In queste ultime settimane l’assessorato alla Mobilità, raccordandosi con gli altri addentellati dell’Ente, ha istituito diverse nuove zone 30 in tutta la città. Ma non solo: infatti, dopo anni di promesse mancate, stiamo realizzando le prime strade scolastiche e lavorando ad un piano strutturale e capillare di rafforzamento della sicurezza degli attraversamenti pedonali. Sul fronte della mobilità sostenibile e scolastica, Genova può e deve cambiare passo: per farlo, servono atti coraggiosi capaci di incarnare e, allo stesso tempo, stimolare ulteriormente quel cambiamento culturale – conclude Robotti – che iniziative come “Siamo nati per camminare”, il “Premio Federica Picasso” e “Genova Street Lab” esprimono e, allo stesso tempo, chiedono con forza ad enti pubblici e cittadini”.

“Non solo bambine e bambini: tutti noi “Siamo nati per camminare” e questa iniziativa ce lo ricorda, chiedendo agli adulti di ritornare, per quanto possibile, a quelle “buone abitudini”, come l’andare a scuola a piedi o con i mezzi pubblici, che fanno la differenza per migliorare la salute individuale e pubblica, ed educare le famiglie a modalità di spostamento più sostenibili – sottolinea l’assessora ai Servizi educativi e al Diritto all’istruzione Rita Bruzzone – Ringrazio Genitori Antismog, ATS Liguria-ASL3, insegnanti e sponsor per avere fatto riflettere oltre 4.000 alunne e alunni delle nostre scuole, e indirettamente le loro famiglie, sui benefici che la mobilità scolastica sostenibile offre alla nostra comunità”.

“ATS-ASL3 ha scelto anche quest’anno di sostenere con convinzione la seconda edizione genovese del progetto “Siamo nati per camminare”, promosso dall’Associazione Genitori Antismog nelle scuole dell’infanzia e primarie genovesi, grazie alla collaborazione con il Comune di Genova – Settore Mobilità Sostenibile. Una scelta che conferma il valore di un’alleanza concreta e consolidata tra Istituzioni, scuola, famiglie e territorio, fondamentale per promuovere salute, autonomia e cittadinanza attiva fin dall’infanzia – commenta Concetta Teresa Saporita, Responsabile S.S.D. Epidemiologia e promozione della salute ATS Liguria-ASL3 – Elemento centrale dell’edizione 2026 è stato l’ascolto delle emozioni dei bambini e del loro sguardo sugli spazi intorno alle scuole, restituendo una visione autentica della città e del bisogno di luoghi sempre più accoglienti e vivibili”.

L’esperienza di Siamo nati per Camminare si lega naturalmente al progetto Pedibus, attivo da molti anni sul territorio dell’Area 3 di ATS Liguria, dove il camminare insieme nel percorso casa-scuola diventa occasione di crescita, inclusione, equità e consapevolezza. I dati dell’anno scolastico 2025-2026 raccontano una realtà in costante crescita: oggi sono coinvolti 23 istituti scolastici e circa 2.700 alunni, partecipi di numerose linee attive sul territorio. “Un risultato – conclude Saporita – che rafforza il nostro impegno verso un’educazione al movimento e una salute costruita insieme, passo dopo passo”.

“Se la prima edizione è stata un successo insperato, i 4000 iscritti di quest’anno, il 30% in più del primo anno, sono stati una conferma di quanto il contesto genovese, sia a livello di scuole che di amministrazione cittadina, sia pronto a recepire questo tipo di proposta – spiega la responsabile di Siamo nati per camminare per i Genitori Antismog Monica Vercesi – che mira a sensibilizzare su una mobilità casa scuola più sostenibile e spazi davanti alle scuole più accoglienti e sicuri, ma anche a creare sinergie con le altre progettualità locali”.

“Promuovere l’educazione a una mobilità più consapevole e a minore impatto – racconta Stefano Porro, future mobility manager di Pirelli – è una responsabilità condivisa tra cittadini, aziende e istituzioni, e assume un valore particolarmente rilevante quando coinvolge i bambini, i più ricettivi nello sviluppare nuovi comportamenti e una diversa cultura della mobilità. In questo quadro, per Pirelli sostenere Siamo nati per camminare significa richiamare l’attenzione sul ruolo centrale della mobilità casa‑scuola all’interno della mobilità urbana, per i benefici concreti e duraturi che può generare per le città”.

Durante l’evento, a cui ha partecipato anche una rappresentanza della Polizia Locale di Genova, è stato trasmesso il video-saluto del Garante dei Diritti dell’Infanzia del Comune di Genova Francesco Mazza Galanti che ha fatto riflettere i bimbi su quanto sia importante il diritto di muoversi e di camminare in sicurezza, potendo avere piena visibilità e spazi adeguati.