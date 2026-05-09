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Gadget "a ruba"

Si introducono di notte nella Cittadella degli Alpini e rubano gli occhiali dell’Esercito: 4 denunciati

E' successo nella notte. I denunciati hanno età compresa tra 21 e 25 anni

Inaugurazione cittadella Alpini

Genova. Nel corso della notte, i carabinieri radiomobile hanno denunciato quattro giovani, di età compresa tra i 21 e i 25 anni, per furto aggravato e ingresso abusivo in area privata.

I quattro, dopo aver scavalcato le transenne a protezione della Cittadella Militare dell’Esercito, sono stati individuati dal personale di guardia del 1° Reparto Comando e Supporti Tattici dell’Esercito Italiano di Torino, che ha allertato i carabinieri.

L’intervento coordinato ha permesso di bloccare i quattro giovani che avevano rubato alcune paia di occhiali da sole con il marchio “Esercito Italiano”. La refurtiva è stata integralmente recuperata e restituita.

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