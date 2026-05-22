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A pontedecimo

Sfruttamento della prostituzione e circonvenzione d’incapace: finisce in carcere una 73enne

La donna, residente a Lavagna, si era fatta firmare una procura da una coetanea per avere accesso al suo conto corrente. A casa, inoltre, faceva prostituire una conoscente in cambio di una percentuale

carcere pontedecimo

Lavagna. Una donna di 73 anni è finita in carcere con le accuse di circonvenzione di incapace ai danni di un’alta pensionata e di sfruttamento della prostituzione nei confronti di una donna che ha ospitato a casa sua.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, nelle prime ore del mattino, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla procura. La donna, di origine campana ma residente a Lavagna, secondo gli accertamenti ha approfittato della fragilità fisica e psicologica di una sua coetanea, convincendola a sottoscrivere una procura generale e a ritirare dal suo conto corrente 9.000 euro tramite prelievi e sottoscrizione di finanziamenti.

L’accusa di sfruttamento della prostituzione riguarda una cittadina straniera che la 73enne aveva ospitato e che faceva prostituire nella sua abitazione in cambio di una percentuale su ogni cliente.

La donna è stata trasferita nel carcere di Pontedecimo, dove sconterà 4 anni e 8 mesi.

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