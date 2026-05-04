Sfregia un 19enne in corso Italia, in questura prova a scappare lanciandosi dal primo piano: arrestato

Genova. Un 25enne è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di avere sfregiato con un coccio di bottiglia un ragazzo di 19 anni in corso Italia. Tempo di arrivare in questura ed è riuscito a scappare, per poi essere riprese e ri-arrestato questa volta con l’accusa di evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato, quando le volanti sono intervenute per una segnalazione su una lite fra giovani armati di bottiglie di vetro. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato il 19enne che perdeva sangue da alcuni tagli sul viso, e che è stato portato all’ospedale Galliera.

Secondo i testimoni la lite era iniziata quando il 25enne, ubriaco, si era avvicinato al 19enne e ad alcuni amici prima molestandoli verbalmente e poi aggredendone uno, per poi scappare. Grazie alla descrizione fornita dai presenti l’aggressore è stato trovato poco dopo in piazza Rossetti, ancora con il coccio di bottiglia in mano.

Il 25enne, cittadino egiziano, è stato arrestato con l’accusa di lezioni personali, ma una volta arrivato in questura è riuscito a scappare buttandosi dal primo piano del palazzo di via Diaz. È stato inseguito e bloccato in piazza della Vittoria, arrestato e portato nel carcere di Marassi. La sua posizione è al vaglio della Divisione Anticrimine per l’adozione delle previste misure di prevenzione, il foglio di via obbligatorio, trattandosi di persona residente nel pavese.

La vittima è stata ricoverata nel reparto maxillofacciale del Galliera, la prognosi è di 14 giorni.