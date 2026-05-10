Genova. Ultimo giorno della 97° Adunata degli alpini, e per consentire lo svolgimento della grande sfilata finale è scattata la grande area pedonale “2”, con divieti di circolazione e di sosta in buona parte del centro di città.

Area Pedonale Alpina: i confini

È attiva sino alle 23 di domenica 10 maggio.

Coinvolge un’ampia area centrale cittadina, incluse zone come:

via Garibaldi, via Cairoli, via Roma

piazza Caricamento, piazza della Meridiana

corso Buenos Aires (parziale), piazza Verdi e Borgo Pila

È in vigore il divieto totale di circolazione, con eccezioni per servizi essenziali e veicoli autorizzati dalle ore 00:00 alle ore 23 di domenica 10 maggio.

È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata nei quartieri Carignano e Foce dalle ore 17 di sabato 9 maggio alle ore 23 di domenica 10 maggio.

Accesso all’Ospedale Galliera con veicoli privati



Dalla mezzanotte alle 23 di domenica 10 maggio l’accesso all’Ospedale Galliera con veicoli privati è consentito esclusivamente per trattamenti sanitari non rinviabili (terapie salvavita), presentando documentazione fornita dal medico ospedaliero.

L’unico varco autorizzato per l’accesso all’Area Pedonale Alpina n.2 è il Varco 47, in Viale Brigate Partigiane (intersezione rotatoria 4 Novembre 1989). Al varco è obbligatorio esibire documentazione sanitaria. All’interno dell’area pedonale non è consentita alcuna sosta o parcheggio.

Ulteriori misure

Piazza della Vittoria : limitazioni dalle 21:00 di sabato 9 maggio

Carignano : divieto di sosta domenica 10 maggio

Bassa Val Bisagno : divieti di sosta domenica 10 maggio

Blu Area : sosta consentita su tutto il territorio cittadino dall’8 al 11 maggio

Deroga al divieto di circolazione per l’ accesso al parcheggio interrato APCOA Parking di Piazza della Vittoria , con uscita su Via Armando Diaz, nei giorni 8 e 9 maggio

Istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dal 7 al 10 maggio ad eccezione dei veicoli e/o delle strutture afferenti alla manifestazione, contraddistinti da apposito contrassegno “Adunata ANA 2026 – Area Pedonale Alpina”, nelle seguenti località:

• Piazzale Atleti Azzurri d’Italia

• Piazzale 334ª Brigata Est SAP e Via Vogatori di Prà

• Via Paolo Anfossi, area di sosta prospiciente la stazione ferroviaria FF.S.

Aree di sosta dedicate

Bus ANA (Ponente, Sampierdarena e altre zone)

Veicoli autorizzati ANA 2026 (lungomare Canepa, strada Guido Rossa, zona Dinegro e Stazione Marittima)

Sosta temporanea aggiuntiva in Val Bisagno

Sosta temporanea aggiuntiva in Val Bisagno

Istituzione di aree destinate alla sosta, riservate ai veicoli al servizio di persone diversamente abili (muniti di apposito contrassegno)

Le modifiche ai bus di domenica 10 maggio

Dalle 00.00 fino a fine servizio di domenica 10 maggio, coi divieti di circolazione dell’Area Alpina 1 e 2, le variazioni saranno le seguenti:

Linea 13

Direzione monte: i bus, giunti in via Canevari, proseguono in via Moresco dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Moresco 1/piazza Firpo (cod. 0213). Direzione centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Moresco, riprendono percorso regolare.

Linee 15, 43 e 641

Direzione centro: i bus, giunti al termine di via Pozzo, proseguono in piazza Tommaseo, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Tommaseo/scalinata Borghese (cod. 1400). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Tommaseo, proseguono per via Pozzo dove riprendono percorso regolare.

Linee 17, 37, 617 e 683

Direzione centro: i bus, giunti in via Tolemaide, proseguono per piazza delle Americhe, via Invrea, dove effettuano capolinea provvisorio alla fermata di transito Invrea1/Antiochia (cod. 0507). Direzione monte/levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Invrea, riprendono regolare percorso.

Linee 18 e 618 (zona levante limitate al percorso San Martino-Canevari)

Direzione Canevari: i bus, giunti in corso Europa, proseguono per via Pastore, largo Benzi, viale Benedetto XV, corso Gastaldi, via Barrili, via Torti, piazza Martinez, via Giacometti, piazza Giusti, ponte Castelfidardo, via Canevari, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Canevari 4/Sant’Agata Metrò (cod. 0279). Direzione San Martino: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Canevari, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari dove riprendono percorso regolare.

Linee 18 e 618 (zona ponente limitate al percorso Sampierdarena-Fanti d’Italia)

Direzione Fanti d’Italia: i bus, giunti in via Buozzi, proseguono per via San Benedetto, via Fanti d’Italia, dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione Sampierdarena: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fanti d’Italia, proseguono per via San Benedetto, via Buozzi, dove riprendono percorso regolare.

Linee 31 e 607

Direzione Brignole: i bus, giunti al termine di corso Marconi, effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Marconi 2/Fiera (cod. 0502). Direzione Quinto: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di corso Marconi, proseguono per la rotonda 9 Novembre 1989 dove invertono la marcia e riprendono percorso regolare.

Linee 34 e 634 (circolari)

I bus, giunti in piazza Manin, transitano nel controviale, effettuano inversione di marcia e proseguono per largo Giardino dove riprendono percorso regolare.

Linea 35 (limitata al percorso San Francesco da Paola – via Vesuvio – via Fanti d’Italia)

Direzione San Francesco da Paola: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fanti d’Italia, proseguono per via Andrea Doria, piazza Acquaverde, salita della Provvidenza dove riprendono percorso regolare. Direzione Fanti d’Italia: i bus, in partenza da largo San Francesco da Paola, proseguono per via Bari, via Napoli, via Vesuvio, via Napoli dove riprendono regolare percorso fino a via Andrea Doria, dove svoltano per effettuare capolinea provvisorio in via Fanti d’Italia.

Linee 36 e 606 (zona levante limitate al percorso via Merani-piazza Tommaseo)

Direzione Tommaseo: i bus, giunti al termine di via Pozzo, proseguono in piazza Tommaseo dove effettuano capolinea provvisorio alla fermata di transito Tommaseo/scalinata Borghese (cod. 1400). Direzione Merani: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Tommaseo, proseguono per la stessa, transitano in via Pozzo dove riprendono percorso regolare.

Linee 36 e 606 (zona ponente limitate al percorso via Fanti d’Italia-via Canevari)

Direzione Canevari: i bus, giunti al termine di corso Armellini, proseguono per piazza Manin, largo Giardino, corso Montegrappa, via Canevari dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Canevari 4/Sant’Agata Metrò (cod. 0279). Direzione Fanti d’Italia: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Canevari, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin dove riprendono percorso regolare.

Linee 39, 40 e 640

Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Acquaverde, proseguono per via Doria, via Fanti d’Italia, via Alpini d’Italia, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata dove riprendono percorso regolare. Direzione centro: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via Balbi, piazza Acquaverde, dove effettuano capolinea provvisorio.

Linea 42

Direzione centro: i bus, giunti in via Rosselli, transitano per via Amendola, via Nizza, via Pozzo, piazza Tommaseo, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Tommaseo/scalinata Borghese (cod. 1400). Direzione via Isonzo: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Tommaseo, proseguono per via Pozzo, via Nizza, via Amendola, via Rosselli dove riprendono percorso regolare.

Linee 44 e 45

Direzione centro: i bus, giunti in via Tolemaide, effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Tolemaide 2/Archimede (cod. 0415). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Tolemaide, proseguono per piazza delle Americhe, via Invrea, piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo dove riprendono percorso regolare.

Linee 49, 82, 356, 480, 482, 603, 604, 649, 656

Direzione centro: i bus, giunti in via Canevari, effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Canevari 4/Sant’Agata Metrò (cod. 0279). Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Canevari, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari dove riprendono percorso regolare.

Linea 46 (circolare)

I bus, giunti in via Tolemaide, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari dove riprendono percorso regolare.

Linea 84

Direzione centro: i bus, giunti al termine di via d’Albertis, transitano in piazza Martinez ed effettueranno capolinea provvisorio lato scuola. Direzione via Amarena: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Martinez, proseguono per via d’Albertis dove riprendono percorso regolare.

Linea 635 (limitata al percorso San Francesco da Paola – via Fanti d’Italia)

Direzione via Fanti d’Italia: i bus, giunti in via Andrea Doria, effettuano capolinea provvisorio in via Fanti d’Italia. Direzione San Francesco da Paola: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fanti d’Italia, proseguono per via Andrea Doria, piazza Acquaverde, salita della Provvidenza dove riprendono regolare percorso.

Linee 685, 686 e 687

Direzione centro: i bus, giunti in via Tolemaide, proseguono per piazza delle Americhe, via Invrea dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Invrea 1/Antiochia (cod. 0507). Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Invrea, proseguono per piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo dove riprendono percorso regolare.

Linea 680

Direzione centro: i bus, giunti al termine di corso Sardegna, proseguono per via Archimede, piazza delle Americhe, via Invrea dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Invrea 1/Antiochia (cod. 0507). Direzione Sant’Eusebio: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Invrea, proseguono su corso Torino, corso Sardegna dove riprendono percorso regolare.

Volabus

La linea effettua servizio sulla tratta Principe – Aeroporto. Temporaneamente sospesi la fermata De Ferrari/Metro e il capolinea di Brignole.

Linea N1 (Valbisagno, limitata al percorso Prato-Canevari)

Direzione Canevari: i bus, giunti in via Canevari, effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Canevari 4/Sant’Agata Metrò (cod. 0279). Direzione Prato: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Canevari, proseguono per piazza delle Americhe, via Canevari dove riprendono percorso regolare.

Linea N1 (Valpolcevera, limitata al percorso Pontedecimo-Principe)

Direzione Principe: i bus, giunti in via Buozzi, proseguono per via San Benedetto, via Doria, piazza Acquaverde dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione Pontedecimo: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Acquaverde, proseguono per via Doria, via San Benedetto, via Buozzi dove riprendono percorso regolare.

Linea N2 (zona levante limitata al percorso Nervi-Tolemaide)

Direzione centro: i bus, giunti al termine di via Pozzo, proseguono per piazza Tommaseo, via Montevideo, via Tolemaide, piazza delle Americhe, via Invrea dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata Invrea 1/Antiochia (cod. 0507). Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Invrea, proseguono per piazza Alimonda, via Caffa, piazza Tommaseo, via Pozzo dove riprendono percorso regolare.

Linea N2 (zona ponente limitata al percorso Voltri-Principe)

Direzione Principe: i bus, giunti in via Buozzi, proseguono per via San Benedetto, via Doria, piazza Acquaverde, dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Acquaverde, proseguono per via Doria, via San Benedetto, via Buozzi dove riprendono percorso regolare.

Si ricorda che la zona di viale Caviglia è interessata dall’evento e il capolinea delle linee extraurbane 702, 715, 725, 726, 727, 728, 774, 775 e 776 è temporaneamente spostato sulla piastra di Marassi (compresa tra via Angeli del Fango e via Spensley).