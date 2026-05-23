  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Antidroga

Sestri Ponente, arrestato pusher: trovato con hashish, cocaina e anfetamine

Il 26enne è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale

squadra mobile polizia stato

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 26enne per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Venerdì mattina in via Pacinotti, a Sestri Ponente, una volante del commissariato Cornigliano ha fermato il giovane per un controllo: durante l’identificazione l’uomo con uno scatto improvviso si è dato alla fuga.

Dopo un breve inseguimento gli agenti, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri, sono riusciti a bloccarlo e lo hanno perquisito trovando nel suo zaino diversi involucri.

Complessivamente c’erano 10 grammi di cannabis, alcune dosi di cocaina e 7 grammi di pastiglie di anfetamina. Sarà processato in direttissima.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.