A Sestri Levante distribuzione gratuita di trappole per la mosca dell’olivo

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante distribuirà gratuitamente trappole per tutti i proprietari di uliveti nel territorio comunale per contrastare la mosca dell’olivo, il parassita che rappresenta la minaccia più insidiosa per la produzione olivicola ligure.
L’iniziativa ricalca esperienze già avviate nei comuni vicini e risponde a una domanda crescente da parte degli olivicoltori del territorio, consapevoli che solo una strategia coordinata su aree vaste può massimizzare l’efficacia degli interventi.
Potranno accedere all’assegnazione gratuita tutti i proprietari o comproprietari (residenti e non residenti) di terreni classificati catastalmente come “Uliveto” nel territorio sestrese. Le trappole saranno distribuite nel limite massimo di una ogni 200 metri quadri di superficie, calcolata sulla base delle visure catastali. Se le risorse disponibili (5.434 euro) non bastassero a coprire il fabbisogno massimo di tutti gli aventi diritto, il numero di trappole verrà ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario: nessuno escluso, ma tutti con un po’ meno.
I beneficiari dovranno essere in possesso del patentino per l’acquisto di fitofarmaci o farsi rappresentare da un delegato.