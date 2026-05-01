  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Provvedimenti

A Sestri Levante distribuzione gratuita di trappole per la mosca dell’olivo

Si tratta di un parassita che rappresenta la minaccia più insidiosa per la produzione olivicola ligure.

Olive

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante distribuirà gratuitamente trappole per tutti i proprietari di uliveti nel territorio comunale per contrastare la mosca dell’olivo, il parassita che rappresenta la minaccia più insidiosa per la produzione olivicola ligure.

L’iniziativa ricalca esperienze già avviate nei comuni vicini e risponde a una domanda crescente da parte degli olivicoltori del territorio, consapevoli che solo una strategia coordinata su aree vaste può massimizzare l’efficacia degli interventi.

Potranno accedere all’assegnazione gratuita tutti i proprietari o comproprietari (residenti e non residenti) di terreni classificati catastalmente come “Uliveto” nel territorio sestrese. Le trappole saranno distribuite nel limite massimo di una ogni 200 metri quadri di superficie, calcolata sulla base delle visure catastali. Se le risorse disponibili (5.434 euro) non bastassero a coprire il fabbisogno massimo di tutti gli aventi diritto, il numero di trappole verrà ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario: nessuno escluso, ma tutti con un po’ meno.

I beneficiari dovranno essere in possesso del patentino per l’acquisto di fitofarmaci o farsi rappresentare da un delegato.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.