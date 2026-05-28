Sesso con una 15enne in cambio di Xanax e migliaia di file pedoporno: educatore condannato a 9 anni

Genova. Nove anni di carcere per induzione alla prostituzione minorile, cessione di stupefacenti e detenzione di materiale pedopornografico. E’ la condanna pronunciata dai giudici Roberto Cascini, Valentina Vinelli e Riccardo Crucioli nei confronti di un educatore di 35 anni, accusato di ave fatto sesso con una ragazzina di 15 anni in cambio di Xanax, ma anche della detenzione di 1884 foto 168 video pedopornografici.

Il tribunale ha raddoppiato la pena richiesta (4 anni e sei mesi) dalla pm Valentina Grosso che aveva messo in continuazione i tre reati. L’avvocato Giuseppe Sciacchitano, che assiste l’imputato, attende le motivazioni che arriveranno tra un mese ma ha già preannunciato il ricorso in appello.

La vicenda risale al 2023. A denunciare il 37enne erano stati gli educatori della comunità (diversa da quella per cui lavorava l’imputato) dove era seguita la ragazzina dopo avere letto alcuni messaggi.

Il trentasettenne era stato perquisito e gli investigatori, coordinati dalla pm Valentina Grosso, avevano trovato i video e le foto sul suo computer. Lui si era difeso sostenendo che il rapporto fosse stato consensuale e che dopo l’incontro lei aveva chiesto insistentemente della droga e lui, non avendone, le aveva dato lo Xanax.

Il materiale pedoporno? Aveva detto di averlo scaricato per sbaglio. L’uomo era anche finito ai domiciliari, poi revocati dal Riesame.