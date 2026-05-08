Stasera Reggiana-Sampdoria: la combinazione playoff, il “carro” di Lombardo e la voce di Tey

La Sampdoria termina la stagione questa sera alle 20,30 sul campo della Reggiana. Gli emiliani giocheranno col coltello tra i denti per provare a disputare i playout. Ai blucerchiati resta uno spiraglio per disputare i playoff. La grigliata fatta da giocatori e staff, ridimensionata a “pasto con carne buona” da Lombardo, testimonia un ambiente sereno dopo la salvezza conquistata. Anche se più che di obiettivo è opportuno parlare di pericolo scampato. Sarebbe un delitto presentarsi svagati in Emilia e non sfruttare un eventuale allineamento dei pianeti.

Cosa serve per andare ai playoff

La Sampdoria deve vincere. Questo è chiaro. Poi: pareggio dell’Avellino, sconfitte di Cesena e Mantova, e pareggio della Carrarese. Ma quanto sono probabili questi risultati?

L’Avellino dovrebbe trovare un Modena con la testa già ai playoff. I canarini sono sesti e non possono né migliorare né peggiorare la loro classifica. Anche il Cesena potrebbe avere vita facile contro un Padova già sicuro della salvezza. Il Mantova, invece, deve fare i conti con un Frosinone a cui serve un punto per guadagnare la matematica promozione. La Carrarese, infine, è ospite della Virtus Entella, che con una vittoria potrebbe salvarsi senza passare dai playout.

Il “carro” di Lombardo

Attilio Lombardo non ha voluto rispondere a domande sulla prossima stagione in conferenza stampa. L’allenatore ha il merito di aver risollevato la squadra a livello di spirito ma anche a livello tattico. Ha ridisegnato i blucerchiati con un 4-2-3-1 liquidando quella difesa a tre che sembrava obbligatoria nonostante stesse portando per il secondo anno consecutivo alla Serie C.

Il club non ha fatto una bella figura dandogli la squadra per tre partite prima di Pasqua, facendo capire che comunque si guardava attorno e che, probabilmente, era lì solo perché non avevano un piano “B”. Insomma, nessuno salga sul carro di Lombardo a meno che non venga confermato.

La “presenza” di Tey

Quando parla, a voce, Joseph Tey?. Il proprietario del club ha diffuso un comunicato e rilasciato interviste scritte al Secolo XIX e a Sportmediaset. In sostanza, non ha detto novità, ribandendo che vuole portare il club in Serie A. La piazza, però, si aspetta una vera e propria conferenza stampa in cui si possano “testare” le sue reali intenzioni. Il mercato estivo al risparmio, gli esperimenti Donati e Foti-Gregucci oltre all’arrivo di una caterva di giocatori di basso livello, in fase discendente o giovani bravi ma in prestito non sembrano abbinare fatti e parole.

I convocati per Reggiana-Sampdoria

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia. Difensori: Cicconi, Depaoli, Diop, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti. Centrocampisti: Amarandei, Barák, Begić, Casalino, Esposito, Henderson, Ricci. Attaccanti: Coda, Pafundi, Soleri.

Squadra arbitrale Reggiana-Sampdoria

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Cortese di Palermo e Pistarelli di Fermo.

Quarto ufficiale: Perenzoni di Rovereto. VAR: Pezzuto di Lecce. AVAR: Paganessi di Bergamo.