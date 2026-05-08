Serie B. L’Entella esulta, lo Spezia sprofonda: chiavaresi salvi, spezzini in C

Seppur con possibilità diverse, Entella e Spezia si giocavano molto in quest’ultima giornata di Serie B. I biancocelesti per raggiungere la salvezza diretta, i bianconeri per scaldare l’ultimo posto e guadagnarsi una chance ai playout. Per una squadra è missione compiuta, per l’altra è arrivato l’epilogo più amaro.

Grazie alla vittoria contro la Carrarese, in virtù dei risultati favorevoli sugli altri campi, i chiavaresi festeggiano il mantenimento diretta della categoria. Un risultato importante per il sodalizio del presidente Gozzi, tornato la scorsa stagione in cadetteria, dopo un buon campionato da neopromossa.

Male lo Spezia, invece, che pareggia a Pescara e retroce in Serie C. Una stagione disastrosa per le aquile, che hanno provato il tutto per tutto con il ritorno di D’Angelo. Con lo stesso mister due anni fa era stato un campionato di alta classifica, fino ai playoff per tornare in A. Massima serie l’aveva ritrovata nel 2018 mililandoci per tre anni consecutivi. Ora il momento più brutto, con il ritorno in C dopo 14 anni.