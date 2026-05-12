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Serie A, ufficiali gli orari della 37^ giornata: il Genoa saluta il Ferraris a pranzo

Il Grifone sfiderà domenica alle 12,30 il Milan

Genoa Vs Sassuolo

Sono state ufficializzate nella tarda serata di ieri le date della 37^ e penultima giornata di Serie A. Esigenze televisive e di contemporaneità impongono di non poter calendarizzare le gare con troppo anticipo. Il Genoa saluterà i suoi tifosi domenica alle 12,30 al Ferraris. Il Grifone proverà a battere un Milan in crisi ma alla disperata ricerca di punti per qualificarsi in Champions. All’ultima giornata, la squadra di De Rossi sarà di scena a Lecce per una perfetta chiusura circolare dell’annata, visto che la prima giornata di campionato era stata proprio contro i salentini. Era il Genoa di Vieira, finì 0 a 0 se sembra un’altra epoca.

Il programma completo della 37^ di Serie A

Domenica 17 maggio ore 12,30

COMO-PARMA 

GENOA-MILAN

JUVENTUS-FIORENTINA

PISA-NAPOLI

ROMA-LAZIO

Domenica 17 maggio ore 15

INTER-VERONA

Domenica 17 maggio ore 18

ATALANTA-BOLOGNA

Domenica 17 maggio ore 20,45

CAGLIARI-TORINO d

SASSUOLO-LECCE domenica 17 maggio ore 20.45

UDINESE-CREMONESE domenica 17 maggio ore 20.45

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