Inaugurata la sede di Avs a Genova con Bonelli e Fratoianni: “A contatto con la gente”

Genova. Inaugurata ieri a Genova, in stradone Sant’Agostino 36R, la sede regionale di Alleanza Verdi Sinistra Liguria. Presenti il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, l’europarlamentare Avs Benedetta Scuderi e la sindaca di Genova Silvia Salis.

“Apriamo una sede perché vogliamo stare a contatto con la gente e con i territori — ha dichiarato Bonelli — e ne apriremo tante altre nelle periferie. Faremo come hanno fatto i nostri padri, che ci hanno dato la democrazia e che, attraverso le sedi, costruivano luoghi di aggregazione e incontro sociale. Bisogna tornare a parlare con i cittadini: per questo è importante avere una sede qui nel capoluogo ligure”.

“Una proposta politica che non finisce, ma continua a crescere e a radicarsi. La ragione è semplice: è la proposta giusta. Quella che ha compreso che giustizia sociale e giustizia ambientale devono andare avanti fianco a fianco”, ha aggiunto Fratoianni.

“Vogliamo che questo spazio sia un luogo di confronto aperto tra forze politiche, associazioni e cittadinanza. La forza di AVS nasce dal basso, dall’impegno e dal volontariato, e oggi queste energie trovano finalmente una casa. Ma il vero lavoro inizia ora: far vivere questo spazio, con iniziative, presenza e partecipazione, sarà la nostra sfida quotidiana”, precisano i co-portavoce di Europa Verde Liguria Simon Møller e Simona Simonetti.

“Nel corso della serata è stata con noi, per portarci i suoi auguri, la sindaca Salis, insieme a molti esponenti dei partiti della coalizione progressista. La nuova sede ci aiuterà, facilitando il confronto e i rapporti diretti con cittadini e militanti, a realizzare quel salto di qualità politico e organizzativo richiesto non solo dall’aumento dell’interesse verso Avs, ma soprattutto dalle responsabilità che abbiamo nell’amministrazione di Genova e Savona e nel condurre l’opposizione in Regione e nelle altre città liguri. Tanti temi locali preparano AVS, anche in Liguria, a dare il proprio originale contributo alla coalizione progressista in vista delle elezioni politiche”, conclude Carla Nattero, segretaria di Sinistra Italiana Liguria.