Scuole, un milione di euro per le manutenzioni in due edifici a Quinto e a Castelletto

Genova. Via libera ai progetti di fattibilità tecnica ed economica per adeguare alla normativa antincendio l’edificio che ospita la scuola secondaria Durazzo e la sede dell’Istituto Comprensivo Quinto-Nervi in via Antica Romana di Quinto, e dell’edificio scolastico di via Cabrini 2 che ospita la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado San Paolo, nel quartiere di Castelletto.

Gli interventi, approvati dalla giunta comunali e inseriti nell’ambito del Programma Triennale 2026-2028, prevedono un investimento complessivo pari a 1 milione di euro, con 500 mila euro destinati a ciascun progetto. Le opere interesseranno principalmente gli spazi interni degli edifici scolastici e consentiranno di aumentare gli standard di sicurezza delle strutture attraverso interventi mirati di adeguamento e manutenzione straordinaria.

“La sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta dell’amministrazione comunale e questi interventi si inseriscono in un percorso più ampio di attenzione costante verso il patrimonio educativo cittadino – ha detto l’assessore alle manutenzioni, Massimo Ferrante –. Con questi progetti andiamo a intervenire su strutture importanti per diversi quartieri della città, migliorando gli standard di prevenzione incendi e rendendo più efficienti e sicuri gli spazi utilizzati quotidianamente dagli studenti, dal personale scolastico e dalle famiglie”.

Gli interventi alla Durazzo e alla San Paolo

Per la scuola secondaria Durazzo, il progetto prevede interventi sui corpi scala interni con opere finalizzate all’adeguamento alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi e gestione delle vie di fuga. Contestualmente saranno realizzati lavori di manutenzione straordinaria lungo il percorso di esodo esterno, così da garantire maggiore sicurezza e funzionalità durante le operazioni di evacuazione dell’edificio. Le opere interesseranno inoltre la terrazza di copertura della palestra scolastica, che sarà oggetto di interventi manutentivi finalizzati al suo miglioramento complessivo.

L’intervento relativo al complesso scolastico San Paolo interesserà l’edificio che ospita tre sezioni della scuola dell’infanzia, una sezione della scuola primaria e tre sezioni della scuola secondaria di primo grado. L’immobile, risalente ai primi anni del Novecento e situato alle spalle del convento e della chiesa di Sant’Anna, era originariamente destinato a convento fino agli anni Settanta, quando venne acquisito dall’amministrazione comunale e convertito a uso scolastico. Attualmente la struttura necessita di interventi manutentivi sia di natura impiantistica sia edilizia, finalizzati prevalentemente all’adeguamento alle vigenti normative antincendio.