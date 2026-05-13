“Giù le mani dall’Alfieri”, la manifestazione delle famiglie di Multedo per difendere la scuola di quartiere

Genova. “Giù le mani dall’Alfieri“. Questo lo slogan scritto a caratteri cubitali su uno striscione che questa mattina ha aperto la manifestazione organizzata da alcune famiglie di Multedo, da mesi mobilitate contro l’ipotesi di chiusura della scuola di quartiere, assorbita all’interno di altri plessi dell’Ic Sestri.

La scuola Alfieri, infatti, sembra destinata a chiudere per mancanza di alunni ed è alla elementare Carducci che probabilmente verranno trasferiti i bambini che attualmente frequentano la terza, ultima classe superstite insieme con la quinta elementare. Una prospettiva che sta creando rabbia e sfiducia per le famiglie, che vedono il proprio quartiere perdere un presidio sociale “aperto” da quasi cento anni.

La manifestazione di questa mattina è terminata con l’incontro tra le famiglie e la dirigente scolastica, incontro dal quale però non sono emerse novità di rilievo sul futuro della scuola e sul destino dei 14 alunni che il prossimo anno potrebbero quindi essere trasferiti nell’altro plesso.

“La proposta è quella di mantenere il gruppo classe per avere il prossimo anno gli stessi alunni e le stesse maestre – spiegano a margine della manifestazione i genitori – chiaro è che per molti di noi il cambiamento “logistico” porterà enormi disagi e un impoverimento del tessuto sociale del nostro quartiere”. Salvo sorprese, quindi, sull’orizzonte di Multedo è in arrivo un nuovo arretramento dei servizi forniti alla popolazione di un angolo della nostra città che da decenni convive con pesanti servitù industriali e che sempre più rischia di spegnersi.