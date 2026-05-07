“No alla chiusura della scuola Alfieri”: Multedo scende in piazza

Genova. Multedo scende in piazza contro la chiusura della scuola elementare Alfieri.

L’appuntamento è per mercoledì 13 maggio alle 8 davanti al cancello della scuola, da dove i manifestanti partiranno verso la Carducci di Sestri Ponente, sede della direzione didattica.

La scuola Alfieri sembra destinata a chiudere per mancanza di alunni. Fa parte dell’Istituto comprensivo Sestri, ed è alla elementare Carducci che probabilmente verranno trasferiti i bambini che attualmente frequentano la terza, ultima classe superstite insieme con la quinta elementare. Tra le famiglie del quartiere si alternano frustrazione e rabbia davanti all’ipotesi sempre più concreta che la scuola, aperta da quasi cento anni, chiuda i battenti a fine anno scolastico.

“La direttrice didattica non ha la volontà di tenere aperta la scuola Vittorio Alfieri. E non lo diciamo noi, ma lo dicono le sue parole ed il suo continuo riversare su altri le sue responsabilità – spiegano i genitori – il Municipio, la mancanza di personale Ata, il Provveditorato, persino i cittadini, che non avrebbero a suo dire trovato gli iscritti alla futura prima classe. Ma la triste realtà è che la direttrice non si vuole assumere responsabilità, anzi, ha dichiarato apertamente che, pur avendo certezza che per l’anno scolastico 2027/28 ci sarebbe il numero congruo per poter fare una classe prima, lei non è intenzionata a formare nemmeno una classe e quindi a tenere aperta la scuola”.

“Multedo è stanca di ricevere solo servitù e non avere più servizi – concludono dando appuntamento al 13 maggio – Piano piano (ma nemmeno troppo) ci siamo visti togliere le poste ed ora la scuola. Per diventare, così, quello che non volevamo: un quartiere dormitorio”.