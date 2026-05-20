“Mare Nostrum”, le sculture di bronzo di Andrea Roggi invadono il centro città

Genova. Sculture di bronzo che richiamano gli ulivi fanno capolino, da mercoledì, in piazza Fontane Marose, nel piazzale della stazione Brignole, in piazza De Ferrari e al Porto Antico: sono le creazioni di Andrea Roggi, artista e scultore toscano che ha prestato le sue opere per l’esposizione itinerante “Mare Nostrum”.

Fil-rouge che unisce le opere, il dialogo tra mare, materia e luce: Roggi ha già esposto a Portofino in occasione di Portofino Days, e a Genova le sue sculture saranno visibili sino ad autunno inoltrato. Dopo verranno spostate ad Alassio.

A Brignole spicca “Rinascita”, a De Ferrari è invece esposta “KI”, mentre al Porto Antico c’è “Il Volo della conoscenza”. Chiude il cerchio “Campana-incontro tra i popoli” in piazza Fontane Marose.

“Una nuova esperienza di arte pubblica, a disposizione di tutti, nelle nostre piazze cittadine − ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari − i bronzi di Andrea Roggi tengono insieme l’inafferrabilità del cielo, protagonista che riempie i vuoti delle sculture, e la dimensione concreta della terra, che si scioglie nelle radici tese a cercare acqua e liquido vitale. Il dialogo, con la natura complessa di Genova, non potrebbe essere più felice e spero che per molti questo sia un incontro felice e inatteso con l’arte contemporanea”.

“Il percorso espositivo Mare Nostrum arriva a Genova nella sua seconda tappa, dopo il grande successo riscontrato nell’atto inaugurale di Portofino − spiega la vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro − siamo lieti di accogliere le opere del maestro Andrea Roggi nel centro cittadino genovese, seguendo un approccio innovativo e originale che permette all’arte di dialogare con il tessuto urbano più vivo del capoluogo ligure. Questo progetto itinerante ha il merito di valorizzare e unire tutto il nostro territorio, da Levante a Ponente, attraverso sculture monumentali che mettono in luce il nostro legame con il mare e avvicinano passato e futuro, tradizione e identità. Regione Liguria sostiene convintamente questa iniziativa che evidenza una volta di più quanto sia ampio e variegato il nostro patrimonio artistico e culturale”.

Con Mare Nostrum, Andrea Roggi evoca il mare come spazio di contatto tra popoli e culture. In Liguria, questo dialogo trova una declinazione unica, dove il respiro antico di Genova si raccorda alla dolcezza di Alassio e al fascino di Portofino.

“Essere giunti alla realizzazione di questa esposizione rappresenta per me un momento importante − afferma Roggi − perché segna la naturale continuità di un percorso artistico già avviato con Terra Mater, che oggi trova un nuovo sviluppo nel progetto Mare Nostrum. In questo dialogo tra elementi, scultura e natura si crea un connubio profondo che trova nella Liguria e nelle città che accolgono la mostra un luogo ideale per esprimersi. Desidero ringraziare la città di Genova per aver accolto e sostenuto questa esposizione, insieme a Ligyes, alla città di Alassio e alla Galleria Ravagnan, con cui porto avanti un rapporto di stima e collaborazione che rende possibile la realizzazione di progetti culturali di questa portata. Il dialogo con l’elemento dell’acqua e del mare diventa così il filo conduttore di un viaggio che prende avvio in Liguria e proseguirà in Sardegna, aprendo un nuovo scenario di connessione artistica e culturale nel cuore del Mediterraneo”.