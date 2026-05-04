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Scontro tra uno scuolabus e un mezzo della raccolta dei rifiuti, ferito l’autista del furgone

Accertamenti anche su un ragazzino di 11 anni. È successo questa mattina a Casarza Ligure

Generico maggio 2026
Foto d'archivio

Casarza Ligure. Uno scuolabus pubblico e un mezzo della raccolta dei rifiuti si sono scontrati nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, a Casarza Ligure, nel levante genovese.

L’incidente si è verificato poco prima dell’ingresso a scuola, intorno alle 7.30, in via Tangoni, in frazione Bargonasco, sulla strada principale.

Il mezzo pubblico, un pullmino da circa trenta posti, ha impattato contro un furgoncino di Aprica, l’azienda che si occupa della raccolta dell’immondizia.

Il conducente del furgone è rimasto ferito in modo non grave, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Qui è stato portato, per accertamenti, e in codice verde, anche un bambino di 11 anni, che viaggiava a bordo dello scuolabus.

Tanta paura per i ragazzi ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Gli studenti sono stati subito raggiunti dai genitori. Sul posto carabinieri e polizia municipale.

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