PortrAIts, i ritratti della sclerosi multipla da oggi al 29 giugno a Palazzo Ducale

Genova. Ha preso il via questa mattina nel Porticato di Palazzo Ducale PortrAIts, la mostra organizzata da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – APS/ETS in occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla.
PortrAIts – che rimarrà visitabile fino a venerdì 29 maggio – è un open air exhibit di ritratti realizzati con il supporto dell’Intelligenza Artificiale, che svela al pubblico le difficoltà affrontate nella vita quotidiana da chi soffre di questa malattia.
L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sulla patologia e, nello specifico, sui sintomi invisibili che spesso accompagnano le persone con sclerosi multipla nella quotidianità. In tutto dieci pannelli che “rappresentano” ognuno un sintomo: disturbi cognitivi, della vista, del linguaggio, della sensibilità, della coordinazione, e poi il dolore alla testa, il dolore neurologico, la fatica cronica.
I pannelli sono stati realizzati grazie all’utilizzo della AI (Intelligenza Artificiale, come nel gioco di parole utilizzato nel titolo della mostra) che, unendo l’immagine di una persona con sclerosi multipla alla descrizione di un sintomo da essa realmente provato, ha generato una fotografia rappresentativa della sensazione del protagonista.
La Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla culmina il 30 maggio con la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. In quella occasione la fontana di piazza De Ferrari si illuminerà di arancione, uno dei colori dell’Associazione, per sensibilizzare su questo tipo di malattia.