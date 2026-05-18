Sciopero nazionale Usb anche a Genova: possibili disagi anche bus, treni e scuole

Genova. Sciopero nazionale indetto dal sindacato di base Usb Lavoro Privato per l’intera giornata di oggi, lunedì 18 maggio. L’organizzazione genovese ha comunicato la propria adesione allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private.

A Genova il personale Amt di autobus, metropolitana e altri impianti si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, salvo che nelle fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30. Sciopero per l’intero turno per il personale Usb di biglietterie e servizio clienti.

Per quanto riguarda il servizio provinciale di Amt, sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20. Il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle 9 alle 16.30.

La Ferrovia Genova Casella, operata con bus sostitutivo a causa di lavoro, potrebbe avere ripercussioni salvo che nelle fasce di garanzia dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap. Saranno altresì garantiti i servizi di noleggio e servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Da Amt fanno sapere che in occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da Usb il 24 febbraio 2025 avevano aderito il 22,51% degli operatori di esercizio urbani, il 22,26% degli operatori di esercizio provinciali, il 4,17% dei macchinisti della metropolitana e il 16,67% del personale viaggiante della Ferrovia Genova Casella.

In atto anche lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, scattato alle 21 di domenica e attivo fino alle 21 di oggi.

Dopo la giornata nera di ieri, a causa del blocco alla circolazione dovuto a un pacco lasciato sui binari all’altezza di Arquata, oggi possibili nuovi disagi.

Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Lo sciopero Usb Lavoro Privato interesserà anche tutti i turni di Amiu. Quindi oggi potrebbero verificarsi disservizi nel ritiro dei rifiuti in tutta la città.

Rischio di disagi anche per le famiglie visto che tra chi aderisce allo sciopero ci sono anche insegnanti di scuole nido, d’infanzia, primarie e secondarie.