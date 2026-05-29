A Santo Stefano d’Aveto torna “Suoni di Solidarietà”, l’evento per sostenere il Gaslini

Santo Stefano d’Aveto. Una serata all’insegna dell’amicizia e della solidarietà per trasformare il divertimento in un aiuto concreto.

Venerdì 6 giugno piazza Livellara, ai piedi del Castello Malaspina di Santo Stefano d’Aveto, ospiterà la quinta edizione di “Suoni di Solidarietà“, manifestazione benefica organizzata a sostegno dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ETS dell’ospedale Gaslini di Genova.

L’iniziativa, diventata negli anni un appuntamento molto sentito dalla comunità, coinvolgerà associazioni, volontari e realtà del territorio in una grande festa aperta a tutti. Tra gli organizzatori e i sostenitori della serata figurano il Gruppo Boscaioli di Santo Stefano d’Aveto, il Trial Team Aveto, i piloti dell’Enduro M.C. Taro, l’associazione “Cabanne in Festa”, Bar Pasticceria Marrè e Officina Musicale, uniti nel promuovere un evento che coniuga convivialità e solidarietà. Per tutta la serata saranno presenti stand gastronomici e momenti di intrattenimento.

L’intero ricavato dello stand gastronomico e tutte le offerte raccolte saranno devoluti all’associazione che sostiene la ricerca e le cure dedicate ai bambini colpiti da neuroblastoma.

Durante la serata sarà inoltre estratto il biglietto vincitore del premio di ringraziamento organizzato dai promotori dell’iniziativa. Ancora una volta Santo Stefano d’Aveto si prepara così a vivere una serata in cui musica e convivialità diventano strumenti di solidarietà, con l’obiettivo di sostenere concretamente la ricerca e regalare speranza a chi ne ha più bisogno.