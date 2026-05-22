Santa Margherita Ligure, scatta il divieto temporaneo di balneazione alla scogliera di Pagana

Santa Margherita. Il Comune di Santa Margherita Ligure ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nella zona della scogliera di Pagana. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei campionamenti di routine effettuati da ARPAL il 20 maggio 2026, dai quali è emersa la non conformità dell’acqua a causa del superamento dei limiti di legge per il parametro degli enterococchi.

L’interdizione, scattata con effetto immediato, interessa lo specchio acqueo compreso tra la darsena dell’hotel Helios e il limite comunale verso levante.

Il divieto resterà in vigore sino al primo esito favorevole delle analisi sui campionamenti suppletivi che l’agenzia ambientale eseguirà nei prossimi giorni. Nel frattempo, i titolari degli stabilimenti balneari della zona sono stati informati e l’ordinanza verrà esposta al pubblico in prossimità del tratto interdetto.