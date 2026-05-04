Sanità, all’Evangelico di Voltri cambio data per l’open week sulla salute maschile

Genova. Proseguono in Liguria gli Open Week dedicati alla salute maschile, il ciclo di appuntamenti con visite gratuite dedicato alla prevenzione urologica. A seguito dello svolgimento dell’Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio 2026, è prevista una variazione nel calendario per l’Ospedale Evangelico di Voltri: l’iniziativa non si terrà più il 9 e 10 maggio, ma è stata posticipata al 23 e 24 maggio.

I prossimi appuntamenti, ad accesso diretto, offriranno la possibilità di effettuare controlli specialistici con particolare attenzione alla prevenzione del tumore alla prostata e delle patologie oncologiche testicolari, che presentano ancora oggi un’incidenza significativa.

16 e 17 maggio: E.O. Galliera, ambulatori di Urologia (piano 1B8), dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

23 e 24 maggio: Ospedale Evangelico di Voltri, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, presso la piastra ambulatoriale al primo piano