San Fruttuoso, ennesima rissa in piazza Martinez all’uscita da scuola dei bambini

Genova. Ennesima rissa in piazza Martinez nel quartiere di San Fruttuoso. E’ successo oggi, martedì 5 maggio, intorno alle 17.30 poco dopo l’uscita da scuola dei bambini si erano trattenuti in piazza come ogni pomeriggio.

La rissa sarebbe scoppiata tra una decina di giovani stranieri, forse – ma le notizie sono al momento frammentarie – in seguito a un tentativo di furto. I giovani si sarebbero affrontati anche a cinghiate davanti ai residenti attoniti che hanno chiamato il 112.

All’arrivo della volanti della polizia però c’è stato il fuggi fuggi generale. Al momento nessuno dei giovani coinvolti è stato identificato ma la polizia è al lavoro tra testimonianze e analisi delle telecamere della zona.

Gli abitanti della zona sono preoccupati e chiedono maggiori controlli anche perché quella di oggi è la terza rissa nel giro di pochi giorni che interessa la stessa piazza e le vie limitrofe.