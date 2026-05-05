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San Fruttuoso, ennesima rissa in piazza Martinez all’uscita da scuola dei bambini

Residenti allarmati dall'escalation di violenza tra giovani. All'arrivo della polizia erano tutti fuggiti

volante

Genova. Ennesima rissa in piazza Martinez nel quartiere di San Fruttuoso. E’ successo oggi, martedì 5 maggio, intorno alle 17.30 poco dopo l’uscita da scuola dei bambini si erano trattenuti in piazza come ogni pomeriggio.

La rissa sarebbe scoppiata tra una decina di giovani stranieri, forse – ma le notizie sono al momento frammentarie – in seguito a un tentativo di furto. I giovani si sarebbero affrontati anche a cinghiate davanti ai residenti attoniti che hanno chiamato il 112.

All’arrivo della volanti della polizia però c’è stato il fuggi fuggi generale. Al momento nessuno dei giovani coinvolti è stato identificato ma la polizia è al lavoro tra testimonianze e analisi delle telecamere della zona.

Gli abitanti della zona sono preoccupati e chiedono maggiori controlli anche perché quella di oggi è la terza rissa nel giro di pochi giorni che interessa la stessa piazza e le vie limitrofe.

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