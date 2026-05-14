San Fruttuoso, un murales per Peppino Impastato dà il via alla Festa di Primavera: “Bellezza e partecipazione”

Genova. Un’esplosione di colori per dire no all’omertà e sì all’impegno civile. Domenica 17 maggio, a partire dalle ore 16:00, verrà inaugurato nel quartiere di San Fruttuoso il murales “Il colibrì”, un’opera dedicata a Peppino Impastato e a tutte le vittime delle mafie, presso la Piscina comunale di San Fruttuoso.

Il murales, realizzato dal collettivo laCrème di artisti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana che ha visto anche il recupero dell’aiuola limitrofa, ora arricchita con essenze della macchia mediterranea. L’iniziativa è il frutto concreto di un Patto di Collaborazione tra il Municipio III Bassa Valbisagno e il Comitato San Fruttuoso APS, testimonianza di come la sinergia tra istituzioni e cittadinanza attiva possa trasformare gli spazi comuni.

L’opera: la favola dell’impegno civile

Ispirandosi alla celebre citazione di Peppino Impastato “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà”, l’opera artistica trasforma in immagini la “favola del colibrì”. Mentre la foresta brucia (simbolo della distruzione mafiosa) e il sole chiude gli occhi (l’omertà), un piccolo colibrì getta la sua goccia d’acqua per spegnere l’incendio. Un richiamo potente alla responsabilità individuale e alla bellezza come arma contro la rassegnazione.

Il programma dell’evento di domenica 17 maggio

L’inaugurazione si svolgerà in due momenti chiave. Alle ore 16:00, il Racconto (presso l’aiuola riqualificata in via G.B. d’Albertis): un momento di condivisione sul campo per scoprire i dettagli del murales e la rete di persone che ha ridato vita all’area verde. Sarà presente ad animare la Filarmonica di San Fruttuoso. A seguire – ore 17:30 ca. – la Tavola Rotonda presso il Monastero di SS. Giacomo e Filippo/Casa della Pace (Sede Fondazione Auxilium) in via P. Bozzano 12 a San Fruttuoso. Un dibattito sul tema della legalità, del presidio territoriale e della cura delle comunità. Saluti istituzionali del Presidente del Municipio III Bassa Valbisagno, Fabrizio Ivaldi e a seguire interverranno Anna Canepa – Direzione Nazionale Antimafia, Luca Curtaz – AMa. Associazione degli Abitanti della Maddalena, Luca Feletti – Fondazione Auxilium, Cinzia Marangoni – Veneranda Compagnia di Misericordia e Francesca Vablais – Libera Genova. A seguire danze e musica con gli amici di Passi e ri…passi. La Festa di Primavera poi entra nel vivo del dibattito urbano e riporta il focus su due temi cruciali per il futuro del quartiere e della città: la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale

L’appuntamento di sabato 23 maggio

Il secondo appuntamento è sabato 23 maggio 2026, dalle ore 17:00, nuovamente ospiti della Fondazione Auxilium all’interno della splendida cornice del Monastero di SS. Giacomo e Filippo/Casa della Pace in via P. Bozzano 12.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Andrea Colombo, ideatore di Bologna Città 30 ed esperto di mobilità sostenibile e spazio pubblico. Assieme a lui, in collegamento da Roma, interverrà Francesca Chiodi del Movimento Diritti dei Pedoni, da anni impegnato nel rimettere le persone al centro dell’agenda politica nazionale.

Il confronto si aprirà con i saluti istituzionali di Emilio Robotti – Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Genova e Ica Arkel – Assessora alla Mobilità del Municipio III Bassa Valbisagno. Con la conduzione di Alessandra Repetto, in rappresentanza di FIAB Italia/GenovaCiclabile.

Un appuntamento per grandi e piccini

Ripensare la città e la vita nel quartiere vuol dire pensare a nuovi modelli di comunità partendo dal concetto di cura, di accessibilità e di relazioni. Per questo, in parallelo agli incontri, i volontari del Comitato San Fruttuoso APS realizzeranno attività ludico-artistiche per bambine e bambini nel meraviglioso giardino del Monastero di SS. Giacomo e Filippo.