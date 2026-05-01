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Appuntamento

A San Fruttuoso la festa di primavera: due giornate tra legalità e partecipazione

Il primo appuntamento è fissato per domenica 17 maggio. Dalle 16 è prevista l’inaugurazione del “murales della legalità”

Generico aprile 2026

Genova. San Fruttuoso ospita  la Festa di Primavera 2026, due giornate aperte a famiglie, bambini, anziani e a tutta la comunità organizzate dal ComitatoSanFruttuoso APS.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 17 maggio. Dalle 16 è prevista l’inaugurazione del “murales della legalità” in via GB D’Albertis, nei pressi della piscina di San Fruttuoso, alla presenza delle autorità e delle associazioni coinvolte nel progetto.

A seguire, dalle 17.30, il programma si sposterà al Monastero dei Santi Giacomo e Filippo, sede della Casa della Pace della Fondazione Auxilium Fondazione Auxilium Casa della Pace. Qui è previsto un dibattito sulla lotta alla mafia e sulla cittadinanza attiva, con la partecipazione di ospiti impegnati su questi temi. La giornata si concluderà con momenti di socialità, tra danze, laboratori e attività per tutte le età.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 23 maggio, sempre al Monastero dei Santi Giacomo e Filippo in via Bozzano 12.

Dalle 16 è in programma un dibattito pubblico e una tavola rotonda dedicata al tema della “città 30 km/h” e della sicurezza stradale, con la partecipazione di Andrea Colombo, ideatore del modello Bologna 30. Andrea Colombo

Accanto al confronto pubblico sono previsti laboratori per bambini e momenti di festa aperti alla cittadinanza. In entrambe le giornate il Comitato presenterà i propri progetti per il quartiere.

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