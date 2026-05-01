Cantieri e viabilità, maggio “caldo” a San Benigno tra nodo stradale e tunnel subportuale

Genova. Si annuncia un maggio “caldissimo” sul fronte dei cantieri e della viabilità per i lavori nell’area del nodo di San Benigno, sul ponte elicoidale e per la realizzazione del tunnel subportuale, interventi che si concentrano sul nodo tra porto, autostrada e sopraelevata.

Nell’area di San Benigno, fino al 30 aprile sono state prorogate le limitazioni notturne (fascia 21.00–6.00) sulla strada Aldo Moro e sugli svincoli connessi. In questa fascia oraria si confermano divieti di transito su diverse rampe e nuovi assi di collegamento, in particolare quelli tra via di Francia, il ponte elicoidale e la carreggiata di mare della sopraelevata.

Restano inoltre attivi divieti selettivi di accesso per i veicoli provenienti dal casello di Genova Ovest, con deviazioni obbligate verso via Cantore o verso il ponte elicoidale. Sempre fino al 30 aprile sono reintrodotte restrizioni anche sul ponte elicoidale e sulle rampe di collegamento con la sopraelevata. Limite generalizzato di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso, interdizione di alcune corsie (in particolare la corsia lenta in specifici tratti di collegamento verso Genova Ovest) e conferma del divieto di fermata.

Parallelamente, il cantiere del tunnel subportuale inciden in modo più diretto sull’asse via Milano–via Balleydier–lungomare Canepa. Qui le misure sono più estese e con orizzonte temporale più lungo: alcune restrizioni arrivano fino al 30 giugno, con lavorazioni attive anche in fascia notturna.

Il punto più rilevante riguarda via Milano, dove tra le 21.00 e le 6.00 è attivo il divieto di transito nella direttrice ponente–levante nel tratto tra lungomare Canepa e via Balleydier. Sempre sul fronte tunnel, tra aprile e fine giugno si sommano ulteriori prescrizioni: limiti di velocità a 30 km/h su lungomare Canepa, ponte rlicoidale e nuova rampa provvisoria di via Milano; modifiche di precedenza e obblighi di svolta su via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle; e una riorganizzazione dei flussi su più tratti di via Balleydier e via De Marini, con sensi unici, divieti di transito pedonale su alcuni marciapiedi e deviazioni obbligatorie dei percorsi.

A questo si aggiungono divieti di circolazione per veicoli oltre gli 8 metri su alcuni tratti di via Scarsellini, restrizioni ai sottopassi tra via De Marini e via Balleydier (con gestione a senso unico alternato tramite movieri), e ulteriori interdizioni notturne su collegamenti secondari tra via Milano e via Scappini.