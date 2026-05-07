Sampierdarena segreta, il 23 maggio tour guidati tra presente e passato della delegazione

Genova. C’è una Sampierdarena che non si vede al primo sguardo. È una città sospesa, che vive tra le pieghe del presente e le ombre di un passato sorprendente, capace di rivelarsi solo a chi accetta di guardare oltre la superficie. Proprio con l’obiettivo di restituire questa meraviglia ai residenti e a tutti i cittadini, nasce il progetto San Pier d’Arena Segreta, una passeggiata guidata che non vuole essere una semplice lezione di storia, ma una vera e propria immersione sensoriale nel cuore pulsante della delegazione.

L’appuntamento per questa esperienza unica è fissato per il prossimo 23 maggio alle ore 15.00, con partenza da una piazza di quello che un tempo era il centro del quartiere. L’evento ha ricevuto il patrocinio non oneroso del Comune di Genova Municipio II Centro Ovest ed è svolto in totale volontariato.

“Il progetto Sampierdarena Segreta è stato presentato nell’ambito del programma culturale Trasformazioni Urbane – dichiara Margherita Pardini, assessore alla Cultura del Municipio II centro ovest – promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Genova, risultando tra i migliori progetti tra quelli proposti. Per Sampierdarena rappresenta una novità assoluta, capace di coniugare cultura, divertimento e socializzazione, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare la storia, le tradizioni e le leggende del quartiere”.

“L’idea – spiegano gli organizzatori – è quella di percorrere le strade che abitiamo ogni giorno con occhi diversi, lasciandosi guidare da un filo invisibile che lega aneddoti popolari, fatti storici e leggende che sanno di antico. Lungo il percorso avremo modo di incrociare le vite di personaggi straordinari: conosceremo da vicino Stefano Canzio, il Vip del Risorgimento locale, e ci tufferemo nel mito sportivo scoprendo dove è nato il sacro graal blucerchiato, tra il quartier generale della Sampdoria e la nascita del leggendario Baciccia. Rivivremo il tempo in cui il cammino dei Mille trovava qui il suo motore logistico tra le fonderie, e ci lasceremo affascinare dalle metamorfosi del teatro Modena. Un posto d’onore lo avrà Emilio Salgari: immagineremo lo scrittore seduto in una vecchia trattoria mentre, osservando i camalli del porto, con la mente volava nell’Oceano Indiano per scrivere Il Corsaro Nero, accompagnato dalle gesta di corsari veri come il gigante Giuseppe Bavastro. Ci fermeremo poi a rievocare il dramma di Pacciugo e Pacciuga, la cui storia di amore e gelosia si consumò proprio davanti a quella che un tempo era la magnifica spiaggia di Sampierdarena”.

Il viaggio toccherà anche le corde del sacro e del sociale: dal coraggio di Nicolò D’Aste, il “prete manager” che chiamò Don Bosco, fino alla realizzazione del vaticinio di Mazzini. Esploreremo infine i segreti della “Repubblica delle Ville“, cercando i passaggi segreti e ascoltando la leggenda millenaria delle spoglie di Sant’Agostino presso Santa Maria alla Cella.

A dare voce, volto e movimento a questo viaggio saranno numerosi gruppi storici e artisti: Gruppo Storico Sestrese, Corte Fieschi, Gruppo Folk Amixi de Boggiasco, Gruppo Folcloristico Città di Genova, Tribal Delight, Gruppo Storico Voltri, Gruppo Artistico I Malandrini APS, Ivaldo Castellani, Rosanna Villa, Roberta Mazucco, Claudio Pittaluga e Fabrizio Cavagnaro.

Il programma è curato dal Circolo Culturale Fondazione Amon Aps; la visita è svolta da guide turistiche abilitate e mira a coinvolgere tutti: chi Sampierdarena la vive da sempre e chi vuole scoprire che, sotto i nostri piedi, si nascondono strati di storia millenaria pronti a parlarci ancora.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti, tuttavia è richiesto un contributo di 2 euro per il noleggio delle audioguide.

Essendo i posti limitati per garantire a tutti di godere appieno dell’atmosfera, è obbligatoria la prenotazione preventiva via email all’indirizzo: fondazioneamon@live.it, due nominativi per indirizzo email.

I tour saranno quattro di cui uno in genovese