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Lettera

Sampdoria, Tey: “Ribadisco impegno nel club. La nostra ambizione è quella di tornare in Serie A”

E l'impegno a riqualificare lo stadio Luigi Ferraris

joseph tey

Genova. Dopo le dimissioni di Matteo Manfredi, che hanno dato un nuovo assetto societario alla Sampdoria, Josep Tey ha ribadito il suo impegno per i colori blucerchiati. L’imprenditore di Singapore, primo azionista e proprietario della Sampdoria, ha voluto mandare una lettere ai tifosi blucerchiati per rassicurarli che non farà alcun passo indietro. L’impegno nel club non diminuirà ma anzi l’obiettivo è quello di costruire una squadra solida che ambirà al ritorno in Serie A.

“Desidero ringraziare i tifosi dell’UC Sampdoria per la passione, la fedeltà e la fiducia che hanno continuato a dimostrare e a riporre nel Club, soprattutto nei momenti più difficili. Il vostro sostegno costante incarna perfettamente l’anima blucerchiata e dà significato a tutto ciò che facciamo. Ribadisco il mio pieno impegno nei confronti dell’UC Sampdoria e di tutti i suoi tifosi. Credo profondamente in ciò che questo Club rappresenta: non soltanto una squadra dalla storia straordinaria e dall’identità unica, ma un simbolo di Genova e della sua gente”. Le prime parole della lunga lettera.

Poi Tey sottolinea, senza giri di parole, quale deve essere l’obiettivo di proprietà, dirigenza, staff e giocatori: “Il nostro obiettivo è chiaro: riportare la Sampdoria in Serie A, ma la nostra ambizione non si limita alla promozione. Stiamo lavorando per costruire un club forte, solido e sostenibile, all’altezza della sua storia e della passione dei suoi tifosi, investendo non solo nei risultati sportivi, ma anche nelle infrastrutture e nelle fondamenta necessarie a sostenere un progetto di crescita duraturo”.

Nella lettera il patron blucerchiato mette nero su bianco anche la volontà di essere protagonisti nel riqualificare lo stadio di casa: E poi investire nel settore giovanile: ” Vogliamo essere parte attiva e protagonisti nel percorso di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris già intrapreso, contribuendo a dare vita a uno stadio che rispecchi il prestigio della Sampdoria e che offra ai nostri tifosi l’esperienza che meritano, nel sostenere e vivere ancora più intensamente la propria squadra. Allo stesso tempo, siamo impegnati a investire nella crescita dei giovani talenti di Genova attraverso il nostro settore giovanile, creando opportunità concrete per ragazze e ragazzi di crescere, sognare e indossare con orgoglio questi colori”.

“Il mio fermo impegno è quello di continuare a garantire alla Sampdoria una guida stabile e le risorse necessarie per affrontare questo ambizioso percorso. Per me questa rappresenta una grande responsabilità, di cui riconosco pienamente il valore e l’importanza, e sono certo che insieme ai nostri tifosi e alla città di Genova, con determinazione, fiducia e orgoglio, scriveremo il prossimo capitolo della storia di questo Club. Ho una convinzione molto chiara: nel calcio non esistono veri ‘proprietari’. Esistono custodi di valori, storia e tradizioni che appartengono ai tifosi e alla città ed è con questo spirito di responsabilità, appartenenza e ambizione che continueremo, insieme, a costruire il futuro della Sampdoria”, conclude il numero uno blucerchiato.

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