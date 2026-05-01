Sampdoria, Tey: “Ribadisco impegno nel club. La nostra ambizione è quella di tornare in Serie A”

Genova. Dopo le dimissioni di Matteo Manfredi, che hanno dato un nuovo assetto societario alla Sampdoria, Josep Tey ha ribadito il suo impegno per i colori blucerchiati. L’imprenditore di Singapore, primo azionista e proprietario della Sampdoria, ha voluto mandare una lettere ai tifosi blucerchiati per rassicurarli che non farà alcun passo indietro. L’impegno nel club non diminuirà ma anzi l’obiettivo è quello di costruire una squadra solida che ambirà al ritorno in Serie A.

“Desidero ringraziare i tifosi dell’UC Sampdoria per la passione, la fedeltà e la fiducia che hanno continuato a dimostrare e a riporre nel Club, soprattutto nei momenti più difficili. Il vostro sostegno costante incarna perfettamente l’anima blucerchiata e dà significato a tutto ciò che facciamo. Ribadisco il mio pieno impegno nei confronti dell’UC Sampdoria e di tutti i suoi tifosi. Credo profondamente in ciò che questo Club rappresenta: non soltanto una squadra dalla storia straordinaria e dall’identità unica, ma un simbolo di Genova e della sua gente”. Le prime parole della lunga lettera.

Poi Tey sottolinea, senza giri di parole, quale deve essere l’obiettivo di proprietà, dirigenza, staff e giocatori: “Il nostro obiettivo è chiaro: riportare la Sampdoria in Serie A, ma la nostra ambizione non si limita alla promozione. Stiamo lavorando per costruire un club forte, solido e sostenibile, all’altezza della sua storia e della passione dei suoi tifosi, investendo non solo nei risultati sportivi, ma anche nelle infrastrutture e nelle fondamenta necessarie a sostenere un progetto di crescita duraturo”.

Nella lettera il patron blucerchiato mette nero su bianco anche la volontà di essere protagonisti nel riqualificare lo stadio di casa: E poi investire nel settore giovanile: ” Vogliamo essere parte attiva e protagonisti nel percorso di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris già intrapreso, contribuendo a dare vita a uno stadio che rispecchi il prestigio della Sampdoria e che offra ai nostri tifosi l’esperienza che meritano, nel sostenere e vivere ancora più intensamente la propria squadra. Allo stesso tempo, siamo impegnati a investire nella crescita dei giovani talenti di Genova attraverso il nostro settore giovanile, creando opportunità concrete per ragazze e ragazzi di crescere, sognare e indossare con orgoglio questi colori”.

“Il mio fermo impegno è quello di continuare a garantire alla Sampdoria una guida stabile e le risorse necessarie per affrontare questo ambizioso percorso. Per me questa rappresenta una grande responsabilità, di cui riconosco pienamente il valore e l’importanza, e sono certo che insieme ai nostri tifosi e alla città di Genova, con determinazione, fiducia e orgoglio, scriveremo il prossimo capitolo della storia di questo Club. Ho una convinzione molto chiara: nel calcio non esistono veri ‘proprietari’. Esistono custodi di valori, storia e tradizioni che appartengono ai tifosi e alla città ed è con questo spirito di responsabilità, appartenenza e ambizione che continueremo, insieme, a costruire il futuro della Sampdoria”, conclude il numero uno blucerchiato.