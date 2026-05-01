Sampdoria – Südtirol LIVE (1-0), Martinelli super sul colpo di testa di Pietrangeli

Genova. Sampdoria – Südtirol 1-0 (31′ Abildgaard)

72′ Begic! Riceve palla fuori area e si libera per il destro. Il rasoterra però è fuori dallo specchio

69′ Doppio cambio nella Sampdoria: esce Palma, che ha rischiato il secondo giallo, per Hadzikadunic e Cherubini per Cicconi

65′ Crnigoj! Destro rasoterra dal limite, Martinelli blocca a terra

64′ Ci prova Cherubini dal limite, tiro centrale che Adamonis non trattiene e riesce a parare in due tempi

62′ Subito ammonito Crnigoj per un intervento duro su Henderson

61′ Doppio cambio nel Sudtirol: escono Zedadka e Tronchin per Verdi e Crnigoj

56′ Occasione Sampdoria! Nello stretto dialogano Brunori e Begic, con tiro deviato e Adamonis che si allunga a togliere dalla porta il pallone

52′ Dopo un corner guadagnato dal Sudtirol è il turno della Sampdoria a battere dalla bandierina, ma viene fischiato un fallo contro e ammonito Palma per comportamento non regolamentare

47′ Occasione Sudtirol! Martinelli è bravo ad allungarsi alla propria sinistra sul colpo di testa di Pietrangeli destinato all’angolino basso

46′ Si riparte senza cambi con palla al Sudtirol. Sampdoria che ora attacca verso la Sud

Sampdoria in vantaggio per 1-0 sul Sudtirol al termine del primo tempo. Decide, per ora, il colpo di testa di Abildgaard su punizione di Brunori al 31′. Partita nervosa aperta da un’occasione di Palma al 10′ con un destro sopra la traversa e poi tanti falli e gioco spezzettato. Da una palla persa da Molina scaturisce il fallo da cui nasce il gol. Sampdoria che ha l’occasione per chiudere la partita proprio nel finale, ma prima Begic in campo aperto e poi Brunori dopo la respinta del portiere, non riescono a insaccare il possibile 2-0.

Sampdoria – Sudtirol – Primo tempo

Lombardo sceglie Palma dal primo minuto in difesa, Hadzikadunic in panchina per fronteggiare meglio un attaccante fisico come Pecorino. Per il resto nessuna novità ulteriore negli undici titolari rispetto alla partita di Cesena. Nel Sudtirol cambio all’ultimo momento: in campo Tronchin al posto di Frigerio.

Allo stadio presente anche Joseph Tey, che oggi ha diffuso una lettera in cui conferma l’impegno nel club e ambizioni da Serie A.

L’inizio è di marca blucerchiata con la squadra ben focalizzata a differenza di altre volte. Tre corner guadagnati nei primi dieci minuti e un’occasione da rete proprio con Palma che, trovatosi in area sugli sviluppi di un corner, ha alzato troppo il destro da buona posizione su servizio di Begic.

La prima mezz’ora scivola via con poche emozioni e un po’ di nervosismo. Gioco spezzettato da diversi falli e quando Tronchin interviene in scivolata su Cherubini e viene fischiato il fallo pur col pallone toccato, la panchina del Sudtirol protesta e viene allontanato un componente della panchina.

Un errore di Molina, palla regalata sulla propria tre quarti grazie alla doppia pressione dei blucerchiati e fallo su Cherubini che gli costa anche il giallo, dà il via all’azione che porta la squadra di Lombardo in vantaggio al 31′: batte Brunori, spizzata di testa di Abildgaard che mette fuori causa Adamonis e palla che si insacca a fil di palo alla sinistra del portiere.

Occasione clamorosa per il raddoppio al 44′ non sfruttata dalla Sampdoria: ripartenza di Begic nello spazio aperto, il numero 11 però tira addosso al portiere, che respinge. Sulla ribattuta arriva Brunori, ma anche lui non riesce a trovare la porta.

45′ Un minuto di recupero

45′ Occasione Sampdoria! Ripartenza di Begic nello spazio aperto, il numero 11 però tira addosso al portiere, che respinge. Sulla ribattuta arriva Brunori, ma anche lui non riesce a trovare la porta

44′ Corner guadagnato dal Sudtirol che si esaurisce in un nulla di fatto

31′ Nella Gradinata Sud esposto un messaggio a Joseph Tey: “Basta incompetenti, cambia gestione o vendi” e le facce di Walker e Fredberg cancellate da una x rossa. Nella Nord, pochi minuti dopo, arriva lo stesso messaggio, ma in inglese

31′ Gol della Sampdoria! Abildgaard di testa tocca quanto basta sulla punizione di Brunori per insaccare sul secondo pallo alle spalle di Adamonis

30′ Errore di Molina che regala il pallone alla Sampdoria, rimedia con un fallo da dietro su Cherubini. Per lui ammonizione

24′ La partita si innervosisce, gioco spezzettato e nessuna vera occasione. Espulso un componente della panchina del Sudtirol per proteste dopo il fischio di Marchetti per un intervento su Cherubini ritenuto sul pallone da parte degli altoatesini

16′ A terra Pecorino, che lamenta di aver ricevuto una gomitata da Palma, gioco fermato e poi ripreso senza sanzioni

10′ Occasione Sampdoria! Begic serve Palma che era rimasto in area di rigore dopo il corner, il difensore trova lo spazio per arrivare al tiro col destro un po’ in caduta: palla sopra la traversa

8′ Fallo su Begic, punizione da posizione interessante per la Sampdoria, poco dietro il vertice destro dell’area di rigore, sul pallone Ricci che crossa in mezzo. Alla fine per la Sampdoria esce un doppio corner dopo il primo battuto rapidamente e corto

4′ Battuta sul primo palo dove c’è Palma, il difensore però non colpisce bene, quasi di spalla: palla fuori

3′ Primo angolo guadagnato dai blucerchiati: cross di Abildgaard respinto da Molina

1′ Si parte alle 15:04 con palla alla Sampdoria, qualche minuto di attesa per rispettare la contemporaneità. Blucerchiati che attaccano verso la Nord in questo primo tempo

La partita della vita l’ha definita Attilio Lombardo, Sampdoria – Südtirol per la salvezza con una giornata d’anticipo.

Giornata calda al Ferraris, pieno di tifosi in tutti i settori, con anche la gabbia Sud aperta per l’occasione.

C’è Palma dal primo minuto in difesa, Hadzikadunic in panchina. Per il resto nessuna novità ulteriore negli undici titolari rispetto alla partita di Cesena.

Nel Sudtirol cambio all’ultimo momento: in campo Tronchin al posto di Frigerio.

Allo stadio presente anche Joseph Tey, che oggi ha diffuso una lettera in cui conferma l’impegno nel club e ambizioni da Serie A.

Sampdoria – Südtirol, le formazioni

Sampdoria: Martinelli, Di Pardo, Palma (69′ Hadzikadunic), Viti, Giordano, Henderson, Ricci, Abildgaard, Begic, Brunori, Cherubini (69′ Cicconi).

Allenatore: Lombardo.

A disposizione: Ghidotti, Riccio, Coda, Pafundi, Depaoli, Ferrari, Conti, Pierini, Soleri, Esposito.

Südtirol: Adamonis, El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli, Molina, Tait, Tronchin (61′ Crnigoj), Zedadka (61′ Verdi), S. Davi, Merkaj, Pecorino.

Allenatore: Castori

A disposizione: Borra, Mancini, Masiello, Tonin, Sabatini, Casiraghi, Frigerio, Davi, Brik, Odogwu.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido; assistenti: Di Giacinto di Teramo, Galimberti di Seregno; quarto ufficiale: Bianchi di Prato; Var: Serra di Torino; Avar: Manganiello di Pinerolo

Ammonito: Palma, Crnigoj (Sa); Molina (Su)

Spettatori: abbonati 20.392 rateo 194.745,61;p aganti biglietti 8.260 incasso 85.441