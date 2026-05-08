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Non la chiusura perfetta

Sampdoria, soddisfazione a metà dopo la sconfitta con la Reggiana, Lombardo: “Salvezza grande soddisfazione ma non mi piace perdere”

Sognava una chiusura di stagione diversa il tecnico blucerchiato, visto anche la piccola possibilità per i playoff: "Son bastate 9 gare per raggiungere l'obiettivo minimo"

Sampdoria Vs Empoli

Reggio Emilia. Non particolarmente soddisfatto Lombardo per la chiusura di stagione, grande orgoglio però aver salvato la Sampdoria. Soddisfazione a metà dopo la sconfitta sul campo della Reggiana per 1-0, nonostante l’ottimo gioco dei blucerchiati che in più occasioni hanno sfiorato la via della rete.

Rimaneva, nonostante la stagione salvata alla penultima giornata, un piccolo spiraglio per agguantare l’ottavo posto e di fatto i playoff. Serviva però la vittoria e la speranza di una sconfitta dell’Avellino, che però vince ed ottiene i tre punti. A quel punto, anche un successo sul campo della Reggiana non avrebbe cambiato le sorti dei blucerchiati.

Rimane comunque la soddisfazione di aver trainato in porto una nave che sembrava ormai alla deriva, senza mai far mancare il carattere da condottiero assoluto di Lombardo, che non si dice del tutto contento di questo ultimo risultato: “Non mi piace perdere, avrei preferito terminare il campionato senza questo risultato. Credo però che la squadra abbia dato la sensazione di voler vincere la partita, avevamo anche in controllo il gioco, è stata una partita dai due volti. Gli avversari non hanno fatto tanto, è stata una partita equilibrata e giocata fino alla fine”.

“L’obiettivo salvezza è stato raggiunto venerdì – continua l’allenatore -, era il nostro minimo obiettivo da raggiungere. Anche senza qualche giocatori, ci siamo giocati le nostre carte, chi ha giocato ha dimostrato di essere concentrato sulla partita. I nostri avversari hanno comunque dimostrato di poter vincere il match, nonostante i risultati non postivi che arrivavano dalla loro parte”.

Sulla salvezza: “Era il minimo che potessi fare, è una grande soddisfazione per me, per squadra e società. Sono stati due anni difficili, culminati l’hanno scorso con la salvezza tramite i playout e quest’anno prima per nostra bravura. Ho preso questa squadra due mesi fa, nove partite ci sono bastate per raggiungere l’obiettivo“.

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