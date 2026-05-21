Sampdoria, niente rinnovo per il segretario generale Ienca

Genova. Si separano le strade della Sampdoria con Massimo Ienca. Il rapporto con il segretario generale, è stato annunciato con una nota ufficiale, terminerà alla naturale scadenza del 30 giugno 2026.
Questa la nota del club:
Il dirigente, con la sua riconosciuta professionalità, porterà a termine fino a quel giorno tutte le procedure e le formalità che rientrano nella sua area di competenza.
Si chiude così un percorso professionale e umano lungo 12 anni, esclusa una breve parentesi alla quale è seguito il suo ritorno in società.
A Ienca vanno i nostri più sentiti e sinceri ringraziamenti per l’enorme mole di lavoro svolto in questo delicato periodo storico del club. Non potrà essere dimenticato il suo alto senso di responsabilità, fondamentale per contribuire a salvare la Sampdoria dal fallimento nei complessi mesi di maggio e giugno 2023.