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Sampdoria, ritiro a Ponte di Legno dal 12 al 23 luglio

Già fissata l'amichevole con il Cagliari. Il 19 luglio una serata di festa con tifosi e squadra

temù ponte legno

Genova. La Sampdoria torna a Ponte di Legno anche per il ritiro estivo in vista della stagione 2026-2027. Il comprensorio Pontedilegno-Tonale in alta Val Camonica ospiterà i blucerchiati da domenica 12 a giovedì 23 luglio.

Per tutti i sostenitori liguri sono infatti previsti: sconto del 10% su soggiorni di almeno 3 notti, Adamello Card gratuita e Welcome Kit (per informazioni c’è un link dedicato).

I tifosi potranno ritrovarsi al Samp Village, che sarà allestito nei pressi del centro sportivo di Temù. Attività, esperienze e merchandising ufficiale attendono i sostenitori vicino al campo di allenamento per tutta la durata del ritiro.

Domenica 19 luglio è in agenda una serata di festa, un momento d’incontro istituzionale tra la squadra e la gente in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno. Mentre i più giovani potranno partecipare al Samp Camp ad alta quota in programma dal 12 al 18 luglio (altre informazioni qui).

In attesa di definire il calendario completo delle amichevoli e delle attività, è già stato fissato il test che concluderà il ritiro: il 23 luglio i blucerchiati affronteranno il Cagliari a Temù (calcio d’inizio alle 17).

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