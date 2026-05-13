Sampdoria, Ravaglia ai saluti: il messaggio su Instagram

Genova. A Bogliasco è arrivato il rompete le righe dopo gli ultimi testi fisici. In attesa di capire cosa ne sarà di tanti giocatori di ritorno dai prestiti e in partenza per prestiti terminati, c’è qualcuno che ha già fatto capire di essere ai saluti. Dopo Coda ecco il turno di Nicola Ravaglia.

Il portiere, classe 1988, che ha vestito la maglia blucerchiata dal 2020 al 2025 (con una parentesi di prestito alla Carrarese nel 2025), affida a una metafora ciclistica un messaggio che sa tanto di addio.

“È lungo la salita che la fatica si fa sentire e prova a distruggerti. È lungo la salita che quest’anno ci siamo ritrovati, guardandoci dentro piu volte… È lungo la salita che abbiamo capito insieme che la vera forza era da trovare dentro di noi, dentro al nostro cuore… È lungo la salita che ci siamo alzati sui pedali e abbiamo avuto la forza di scattare verso il traguardo tra una goccia di sudore e l’altra… Lo sport come la vita è una corsa ed è fatta di ardue salite e rapide discese, ma solo chi ha la forza di guardarsi dentro può arrivare in vetta! Riuscendo così a gustarsi il panorama, sapendo che la sfida non è solo il risultato ,ma una crescita interiore che senza la quale, ne la vittoria ne la sconfitta saprebbero colmare. AVANTI SAMPDORIA CONTINUA A SCATTARE, perché come si dice in questi casi..IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE!!!”