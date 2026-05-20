Sampdoria, oltre mille firme per la petizione che chiede riconferma di Lombardo e Mancini

Genova. In 5 giorni sono oltre mille le firme raccolte dalla petizione su Change “Avanti con la sampdorianità: confermiamo Attilio Lombardo e Andrea Mancini“.

Il promotore, che si definisce popolo sampdoriano, si rivolge al presidente, alla dirigenza e a tutta l’U.C. Sampdoria. Questo il testo integrale della petizione.

Questo il testo della petizione: Noi sottoscritti, tifosi blucerchiati e amanti dei colori più belli del mondo, chiediamo con forza e passione la conferma di Attilio Lombardo e Andrea Mancini nei quadri tecnici e dirigenziali della nostra squadra per la prossima stagione. La Sampdoria non è solo una squadra di calcio; è una fede, una storia di stile, appartenenza e orgoglio. In un calcio sempre più privo di bandiere, avere figure che incarnano questi valori è un patrimonio che non possiamo permetterci di disperdere”.

Per i tifosi Lombardo e Mancini sono la Sampdoria: “entrambi portano nel cuore i nostri colori e conoscono perfettamente cosa significhi indossare e difendere questa maglia. La ‘sampdorianità’ non si compra sul mercato, si vive. Nonostante le difficoltà, il loro lavoro ha dimostrato competenza, serietà e ha portato benefici evidenti alla squadra, valorizzando l’organico e mantenendo sempre alta la dignità del club”.

Secondo i tifosi per tornare dove la Sampdoria merita di stare, serve stabilità.

“Smantellare ciò che di buono è stato costruito quest’anno sarebbe un errore strategico. Chiediamo alla società di dare un segnale forte a tutta la tifoseria: blindiamo chi ama la Sampdoria e ha dimostrato con i fatti di saper fare bene il proprio lavoro. Firmiamo per difendere la nostra identità. Avanti Sampdoria, avanti con Lombardo e Mancini!”