Sampdoria, quattro giocatori ancora a parte. Per Reggio Emilia la Federclubs organizza i pullman

Genova. Mattinata di allenamento per la Sampdoria in vista della trasferta a Reggio Emilia contro la Reggiana, gara in programma venerdì 8 maggio (ore 20.30) al “Mapei Stadium” e ultima giornata di regular season della Serie BKT 2025/26.

Dopo una sessione di video-analisi, sul campo superiore del “Mugnaini”, Attilio Lombardo e staff hanno diretto una seduta mattutina a base di attivazione atletica, esercitazione tattica, sviluppo delle palle inattive e partitella ad alta intensità. Lavori differenziati per Oliver Abildgaard, Matteo Brunori, Alessandro Di Pardo e Nicholas Pierini. Ancora a riposo l’influenzato Matteo Palma. Percorso di recupero per Lorenzo Venuti. Domani, giovedì, è in agenda la conferenza stampa dell’allenatore, seguita dalla rifinitura e dalla partenza in pullman verso la sede del ritiro pre-partita in Emilia.

Tra i blucerchiati sicura l’assenza di Conti, che è stato squalificato.

Arrivata anche la designazione arbitrale. Arbitro: Guida di Torre Annunziata; assistenti: Cortese di Palermo e Pistarelli di Fermo; quarto ufficiale: Perenzoni di Rovereto. Var: Pezzuto di Lecce, assistente var: Paganessi di Bergamo.

La Federclubs intanto sta allestendo i pullman per la trasferta. Ecco i riferimenti: Praini 3405298508 e Tamburino 3471714849 – 3498636919.

Per i match analyst della Sampdoria formazione con Unige e Hudl

Il dipartimento match e data analysis della Sampdoria, gli studenti e i docenti del corso Predictive Analytics Project del Dibris (Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi) dell’Università di Genova e i rappresentanti di Hudl, società di primo piano nel fornire software di analisi sportiva si sono incontrati a Bogliasco tra la sede e il centro sportivo “Mugnaini”: obiettivo esplorare nuove frontiere nell’analisi dei dati applicata al calcio.

Durante la giornata il team blucerchiato ha condiviso metodologie, strumenti e processi utilizzati quotidianamente nell’ambito della match analysis e dello scouting, offrendo agli studenti uno sguardo concreto sulle dinamiche operative di un club professionistico. Allo stesso tempo gli studenti del corso hanno presentato progetti e modelli di analisi predittiva sviluppati nel loro percorso accademico, evidenziando il crescente impatto delle competenze data-driven nel mondo dello sport.

I rappresentanti di Hudl, leader mondiale nella tecnologia per la performance analysis e lo scouting, hanno illustrato il valore di un ecosistema integrato di video e dati.