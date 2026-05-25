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Riflessioni

Sampdoria ancora in stand-by su mister e ds: in settimana previste riunioni

L'incertezza, la Sampdoria l'ha sperimentata già nelle ultime due stagioni, non fa bene a tutto l'ambiente

Andrea Mancini

Genova. Tutto tace a Bogliasco, o forse sarebbe meglio dire all’Isola di Man dove risiede Nathan Walker, il braccio destro di Joseph Tey, che non ha ruoli ufficiali nell’organigramma, ma ha un peso importante in società.

La costruzione della prossima stagione dovrebbe essere già in atto, in attesa dell’apertura del mercato che per la Serie B è fissata il 1° luglio 2026 (sino al 1° settembre) per evitare gli errori degli anni scorsi. Invece, a quanto pare, è tutto ancora fermo con Lombardo già virtualmente detronizzato, ma non ancora ufficialmente e le riflessioni in atto sul mantenimento o meno del rapporto con Andrea Mancini nel ruolo di direttore sportivo. Da quello che trapela pare siano in programma delle riunioni questa settimana, ma ancora senza orario e giorno di appuntamento. 

L’incertezza, la Sampdoria l’ha sperimentata già nelle ultime due stagioni, non fa bene a tutto l’ambiente, calciatori compresi.

Allenatore e direttore sportivo devono agire in totale accordo per la costruzione di una rosa che rispecchi i desiderata, per quanto possibile, di chi siederà in panchina. Nella rosa blucerchiata, tra l’altro, ci sono diversi prestiti rientranti e situazioni temporanee da cercare di ridefinire con alcune note positive della stagione appena terminata.

Riuscire a lavorare sin da subito sarebbe probabilmente un vantaggio competitivo nei confronti delle altre squadre e darebbe l’impressione di una società che ha saputo imparare dal passato.

Una riflessione lunga potrebbe essere accettata dai tifosi purché si capisca quale sia il progetto dirigenziale e tecnico dei blucerchiati. La pazienza, però, è stata più volte messa a dura prova.

 

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