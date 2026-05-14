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Interlocuzioni in corso

Ore di riflessione in casa Sampdoria, Lombardo potrebbe lasciare i blucerchiati

Il tecnico è stato decisivo per la salvezza in Serie B. Ha ancora due anni di contratto ma bisogna capire se e come proseguire

attilio lombardo

Genova. Attilio Lombardo e la Sampdoria potrebbero non proseguire più insieme. Il tecnico sta prendendo tempo per capire se rimanere all’interno dello staff blucerchiato dopo che gli è stato comunicato, ufficialmente, che non sarà più l’allenatore della Sampdoria.

La conferma di Lombardo non era nei piani perché la mission era a tempo, e ciò era già noto internamente. La salvezza quindi non è bastata a far cambiare idea ai piani alti della Sampdoria. Dopo l’esonero del tandem Gregucci-Foti, Lombardo era stato promosso primo allenatore e con 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte si è rivelato fondamentale per la permanenza dei blucerchiati in Serie B.

Un allenatore ad interim che però si è riguadagnato fiducia della società ma soprattutto ha riconfermato feeling con tifosi e giocatori. Si è dimostrato un allenatore che ha saputo far gruppo e far tirare fuori ai proprio uomini quella grinta che lui stesso ha da sempre, in campo e fuori.

Lombardo ha ancora due anni di contratto, ci sono interlocuzioni in corso e bisognerà capire come e se proseguire.

Intanto nella giornata di ieri, mercoledì 13 maggio, il cda della Sampdoria ha approvato il bilancio 2025.

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