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Primo passo

Sampdoria, approvato il bilancio: conti in rosso per 40 milioni. La ratifica in assemblea convocata a fine maggio

Dopo l'uscita di Matteo Manfredi, la situazione è in mano a Joseph Tey che dovrà di nuovo aprire i cordoni della borsa e far capire davvero quale sia il piano di investimenti sulla Sampdoria

sede sampdoria sede samp

Genova. Il cda della Sampdoria ha approvato il bilancio 2025. Il presidente Francesco De Gennaro, il ceo Sport Jesper Fredberg, il ceo corporate Raffaele Fiorella, il consigliere Alberto Bosco e il non-executive director Ting Young Tan hanno dato il via al primo passo per proseguire la stagione sportiva.

I conti sono in rosso per 40 milioni. Per la ratifica ufficiale occorrerà attendere però l’assemblea degli azionisti che è programmata in prima convocazione il 28 maggio, in seconda convocazione il 29 maggio, mentre la terza, eventuale chiamata, è programmata per il 15 giugno, proprio a ridosso del termine ultimo della presentazione per iscriversi al campionato 2026-2027.

Di sicuro, dopo l’uscita di Matteo Manfredi, la situazione è tutta in mano a Joseph Tey che dovrà di nuovo aprire i cordoni della borsa e far capire davvero quale sia il piano di investimenti sulla Sampdoria visto che negli ultimi anni la società è sembrata un enorme buco nero dal punto di vista finanziario.

Occorrerà agire in fretta per dare la struttura desiderata alla società e, di conseguenza, agire sulla parte sportiva senza indugi per poter affrontare il mercato con maggiore consapevolezza e già un allenatore in carica da tempo, visto che pare che Lombardo non sarà confermato.

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