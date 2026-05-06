Matteo Salvini contro lo sgombero degli Alpini alla Foce: “Comune rapidissimo, solerzia anche per altro”

Genova. Matteo Salvini alza la voce sullo sgombero dell’accampamento abusivo degli Alpini alla Foce. Il ministro dei Trasporti ha condiviso sui social la notizia, attaccando il Comune per la “rapidità” con cui è intervenuto.

“A sgomberare dieci Alpini in tenda, il Comune di Genova è velocissimo – ha scritto Salvini – I cittadini si aspettano altrettanta solerzia per tutti gli altri bivacchi e accampamenti abusivi da parte di gente che spaccia, deruba, accoltella e molesta i genovesi”. Poi un plauso agli Alpini, che nei prossimi giorni arriveranno in massa a Genova per l’Adunata nazionale: “Evviva le Penne Nere, sempre presenti quando si tratta di aiutare, soccorrere e salvare”.

Un passo indietro: lunedì un gruppo di Alpini aveva allestito un accampamento abusivo con tende da campeggio, un gazebo e un wc chimico in via Cecchi, alla Foce. Inevitabile un controllo da parte della polizia locale, che dopo avere riscontrato che l’accampamento non era autorizzato ha disposto lo sgombero.

A oggi in città ci sono diversi luoghi autorizzati destinati ad accampamenti e punti branda in città. Si tratta di strutture ufficiali, autorizzate dal Comune e dotate di loghi: il parcheggio di interscambio a Pra’, villa Bombrini, parcheggio dell’Ipercoop Aquilone, parcheggio di interscambio Pontedecimo, Ponte Parodi, parcheggio scuola edile Bolzaneto, piazzale dello stadio di Marassi, padiglione blu alla Fiera di Genova, via di Creto (alpini cinofili) oltre a 33 palestre di altrettante scuole.