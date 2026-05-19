Sabato a Sampierdarena il Festival Dance a cura del Civ Ville Storiche

Genova. Sabato 23 maggio in Largo Gozzano il Civ Le Ville Storiche di Sampierdarena organizza il Festival Dance, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Genova e del Municipio II Centro Ovest.
Il programma prevede, a partire dalle 17, le esibizioni delle scuole di ballo YeaWea Musical & Dance Academy, Sunrise Country Genova, Giovanna Cerruti Country Dance School, Spazio Danza e Asd Universale Danza.
In serata, dalle 21, il live party della Jem Band. Inoltre, per tutta la durata dell’evento saranno attivi i punti ristoro presso il Bar Bahia e il Circolo La Bellezza in Largo Gozzano.
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