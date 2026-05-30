Rugby: periodo intenso tra iniziative promozionali e Coppa Paolo Mantovani

Genova. I campionati si sono ormai conclusi ma non si può certo dire che in Liguria siamo senza rugby, con diversi appuntamenti di rilievo.

Si è disputata in questi giorni la 41ª edizione della Coppa Paolo Mantovani, in cui bambine e bambini delle scuole primarie si cimentano a Genova in tante discipline tra cui il rugby e la vittoria del torneo ovale quest’anno è andata alla squadra della scuola Garaventa-Gallo del centro storico del capoluogo.

Venerdì 29 maggio a Rapallo si è svolto un importante evento che ha visto la partecipazione della FIR, del Comitato Ligure e del “Centurione” Azzurro Alessandro Zanni: presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale F. Liceti di Rapallo si è tenuto il XX convegno sportivo organizzato da Winner Volley S.M.L. Portofino, dal titolo “Un mondo di rugby”. Nel corso dell’iniziativa un centinaio di studenti hanno potuto ascoltare dai relatori vari aspetti relativi alla pratica del rugby e sono intervenuti tra gli altri il presidente del Comitato Regionale Roberto Lucchina, che ha illustrato i compiti che il CR svolge sul territorio, il responsabile della comunicazione FIR Andrea Cimbrico, che si è soffermato sull’importanza della partecipazione al 6 Nazioni e la consigliera del Comitato nonché rappresentante del CUS Genova Sofia Ghersina, che ha descritto le peculiarità e l’evoluzione del rugby femminile in Liguria. Alessandro Zanni ha descritto il suo modo di vivere il rugby nei lunghi anni di attività e ha poi risposto alle numerose domande poste dai ragazzi in sala.

Il presidente Roberto Lucchina: “Un doveroso ringraziamento va agli organizzatori ed in particolare alla Dirigente di istituto, la Dott.ssa Maria Pia Sorce, al Dott. Diego Ravera e al presidente di Winner Volley Adelindo Molinari, che ci hanno offerto l’opportunità di parlare del nostro amato sport”.

Sempre venerdì 29 maggio la Pro Recco Rugby ha portato la palla ovale regionale a “Corri nel Verde 2026”, l’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo di Chiavari che ogni anno coinvolge oltre 500 alunni della scuola primaria nella pratica di diverse discipline sportive: nello stadio della Virtus Entella i tecnici del club biancoceleste hanno coinvolto bambine e bambini in esercizi propedeutici al rugby e ai suoi fondamentali.

Per quanto riguarda il programma del week end, alcuni club saranno impegnati con i loro atleti del minirugby in tornei fuori regione, mentre in Liguria si giocherà il tradizionale Torneo Pino Valle di Imperia per categorie U6, U8, U10 e U12 al quale parteciperanno, oltre ai padroni di casa, Fiamme Oro, Le Viole Amatori Parma, Sanremo, Province dell’Ovest, Vespe Cogoleto e Superba.

La premiazione della scuola Garaventa-Gallo

Alessandro Zanni a Rapallo