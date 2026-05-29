Rugby: Martina Barabino convocata in Nazionale Seven femminile

Genova. La genovese Martina Barabino ha ricevuto la sua prima convocazione seniores: parteciperà al raduno che si terrà dal 31 maggio a Coccaglio, in Lombardia, in vista della tappa delle Sevens Trophy Series che si terrà a Makarska, in Croazia dal 5 all’8 giugno.

Nata nel 2006, Martina è reduce dal 6 Nazioni Under 21 ed ora è arrivata questa importante chiamata per la prima maglia azzurra in una Nazionale maggiore.

Cresciuta nell’Amatori Genova e nel Vallecrosia, si è presto trasferita a Milano per proseguire il suo percorso sportivo e di studio: nel capoluogo lombardo frequenta la facoltà di Economia e gioca nel CUS Milano fin dall’Under 18, principalmente come estremo o mediano di apertura.