Rugby, domenica a Genova si gioca la Coppa Liguria Seven seniores

Genova. I campionati sono terminati e la bella stagione porta con sé il periodo clou dei tornei di rugby a sette.

In Liguria, durante il prossimo fine settimana, avremo ben tre appuntamenti di Seven, tra cui la Coppa Liguria Seven Seniores che si disputerà tra squadre di Serie C della regione: parteciperanno CUS Genova, Amatori Genova, CFFS Vespe Cogoleto, Pro Recco e Province dell’Ovest e si giocherà domenica 24 maggio allo stadio Carlini-Bollesan di Genova a partire dalle 11.00.

Il presidente del Comitato Ligure Roberto Lucchina dichiara: “Abbiamo voluto, sul finire di questo intenso anno sportivo, organizzare un torneo Seven per dare ai Seniores la possibilità di misurarsi ancora in una competizione ricca di adrenalina e divertimento. Il rugby Seven è velocità, esplosività e lealtà e il fair-play è sempre la meta più importante che possiamo segnare insieme. Il movimento Seven sta prendendo sempre più spazio anche all’interno della Federazione ed è nostra intenzione agevolare anche in regione attività propedeutiche a questa specialità. Auguro a tutti i nostri ragazzi di divertirsi, di dare il massimo e di vivere ogni singolo minuto con quello spirito indomabile che rende il nostro sport così speciale”.

A seguire, dalle 15.00, saranno le ragazze del CUS Genova femminile a scendere in campo per una nuova giornata della Coppa Conference e anche loro giocheranno a sette, confrontandosi con Leonessa e CUS Milano.

I ragazzi Under 16 di Province dell’Ovest, CUS Genova, Vespe Cogoleto e Sanremo si sfideranno invece nella seconda e ultima tappa del Trofeo Seven di categoria e saranno in campo al Carlo Androne di Recco sabato 23 a partire dalle 10.30.